

L’État muscle ses investissements aux Raromatai

Tahiti, le 22 mai 2026 - En déplacement pendant trois jours à Raiatea et Taha’a, le haut-commissaire Alexandre Rochatte a multiplié les visites de terrain et les annonces autour des projets financés par l’État. Transition énergétique, eau potable, écoles ou sécurité : plusieurs centaines de millions de francs ont été engagées dans les communes des Îles Sous-le-Vent, avec un accent particulier mis sur les énergies renouvelables à Taha’a.





Transition énergétique, eau potable, équipements publics ou encore gestion des déchets : en déplacement pendant trois jours à Raiatea et Taha’a, le haut-commissaire Alexandre Rochatte a mis en avant le soutien financier de l’État aux communes des Îles Sous-le-Vent.



Comme le précisent deux communiqués, le représentant de l’État a commencé sa tournée par Raiatea, avec une rencontre des élus de la communauté de communes Hava’i, récemment présidée par Thomas Moutame. Les discussions ont notamment porté sur la gestion des déchets et la création de fourrières animales. À Uturoa, le haut-commissaire a également félicité le nouveau maire Matahi Brotherson après les dernières municipales et rappelé l’accompagnement financier de l’État dans plusieurs dossiers structurants, comme la vidéoprotection, l’assainissement ou encore l’hybridation de la centrale thermique de l’île. Un projet soutenu à hauteur de plus de 800 millions de francs via le Fonds de transition énergétique (FTE) et le Fonds intercommunal de péréquation (FIP).



À Tumara’a, Alexandre Rochatte a été accueilli par le nouveau tavana Gérard Goltz pour une visite des services municipaux et une présentation des projets communaux : rénovation d’écoles, plateau omnisports, réhabilitation de la mairie ou encore développement du solaire. Une visite qui intervient alors que les résultats des élections municipales de mars dernier devraient être définitivement validés le 26 mai prochain par le tribunal administratif de Papeete, après le rejet des différents recours déposés contre le scrutin.



Le solaire comme vitrine de l’action de l’État



Mais c’est surtout à Taha’a que le déplacement a pris une tournure très énergétique. Après une rencontre avec les acteurs des filières vanille et rhum, le haut-commissaire a inauguré de nouveaux panneaux photovoltaïques installés sur trois bâtiments communaux, dont le gymnase de Patio et la salle omnisports de Vaitoare.



Le projet, financé à hauteur de 52,7 millions de francs par le Fonds de transition énergétique, représente un investissement total de 205 millions de francs. Ces installations photovoltaïques avec stockage doivent permettre d’éviter l’importation de plus de 140 000 litres de gasoil par an et l’émission de 418 tonnes de CO₂ chaque année. Selon le haut-commissariat, elles devraient aussi faire progresser de 7 % la part d’énergie renouvelable produite sur l’île.



Plus largement, six autres opérations énergétiques sont actuellement soutenues par le FTE dans les Îles Sous-le-Vent, notamment à Uturoa, Taputapuatea, Tumara’a, Huahine et Taha’a. Au total, l’État affirme avoir mobilisé plusieurs milliards de francs ces dernières années pour accompagner les communes polynésiennes, entre fonds de transition énergétique, contrats de développement ou encore dotations d’équipement des territoires ruraux.



Rédigé par D'après communiqué le Vendredi 22 Mai 2026 à 12:46 | Lu 341 fois



