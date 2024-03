L'Etat élargit l'aide au voyage pour les étudiants des Outre-mer

Paris, France | AFP | jeudi 14/03/2024 - Tous les étudiants ultramarins poursuivant leur cursus en mobilité en raison de l'inexistence de leur filière sur leur territoire bénéficieront désormais de la prise en charge intégrale d'un billet d'avion aller-retour par an, a annoncé jeudi l'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité (Ladom).



Environ 40.000 étudiants ultramarins suivent des études supérieures dans l'Hexagone et 10.000 d'entre eux bénéficient d'un Passeport Mobilité Etude (PME), un dispositif mis en place pour ceux qui étudient dans une filière inexistante ou saturée localement et qui leur permet de bénéficier d'une aide au voyage.



"Dorénavant, la bourse ne sera plus un critère pour évaluer le niveau de prise en charge de Ladom. Tous les étudiants post-bac, poursuivant leurs études supérieures en mobilité en raison de la saturation ou de l'inexistence des études visées, pourront bénéficier d'un coup de pouce", a indiqué l'agence dans un communiqué.



Cette aide prendra la forme du financement à 100% d'un billet d'avion aller-retour par an pendant la durée des études.



Avant cette décision, les étudiants éligibles au PME mais non boursiers bénéficiaient d'une prise en charge à hauteur de 50%.



Ladom a par ailleurs annoncé relever l'âge maximum pour bénéficier de la mesure à 28 ans, contre 26 auparavant.



L'élargissement de l'aide au voyage faisait partie des mesures présentées dans le cadre du Comité interministériel des Outre-mer (Ciom), lancé en juillet 2023 par la Première ministre de l'époque Elisabeth Borne pour "améliorer concrètement la vie des citoyens des Outre-mer".