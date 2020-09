L'Etat alerte les entreprises sur le fléau des rançongiciels

Paris, France | AFP | vendredi 04/09/2020 - Le gardien de la sécurité informatique française, l'Anssi, et le ministère de la Justice ont publié vendredi un guide pratique en forme de cri d'alarme sur les rançongiciels, un type d'attaque informatique qui "explose et se réinvente", avertissent-ils.



L'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information (qui intervient en pompier pour les cyber-attaques les plus importantes), a traité depuis le début de l'année 104 affaires de rançongiciels, qui bloquent les données et les débloque contre paiement d'une rançon.



Elle n'en avait traité que 54 sur l'ensemble de 2019, souligne-t-elle en présentant le guide.



Les conséquences "sont de plus en plus dévastatrices, sur la continuité d'activité, voire la survie de l'organisation victime", a-t-elle ajouté.



Les cibles visées sont également de plus en plus importantes, avec à la clef des demandes de rançons qui peuvent atteindre plusieurs millions d'euros, avertit-elle également.



Le guide publié sur internet recense les bonnes pratiques pour réduire les risques d'attaques et s'y préparer.



Il indique aussi la façon de réagir quand malgré tout, le système informatique de l'entreprise devient inopérant.



Il publie notamment des extraits de témoignages des responsables informatiques de trois organisations touchées récemment, l'hôpital de Rouen, le groupe M6, et le groupe agro-alimentaire Fleury Michon.



Parmi les conseils mis en avant, celui de porter plainte immédiatement en cas d'attaque, ce qui permettra à des magistrats spécialisés de se saisir de l'affaire.



Le guide publié par l'Anssi constitue "une première pierre" dans une offensive plus générale de l'Etat contre les rançongiciels, affirme Guillaume Poupard, le directeur général de l'Anssi, dans un avant-propos.



"Le gouvernement mène une réflexion" sur les moyens de "casser le modèle économique des attaquants et diminuer de manière drastique leur sentiment d'impunité", a-t-il indiqué.