L’Est de la Presqu’île à l’heure bleue

Tahiti, le 16 avril 2023 – Après une victoire sans appel à Taiarapu-Est au dernières législatives (3048 voix), le Tavini confirme sa supériorité dans les urnes ce dimanche avec 2236 voix (39,37%) soit près de 1000 de plus que le Tapura (1256 voix) qui termine le premier tour des territoriales au coude-à-coude avec le Amuitahira’a (1055 voix). Le tout sur fond d’un taux de participation de 54%, identique à celui enregistré à l’issue du premier tour de 2018 (55%). En quatrième position, le A Here décroche 717 voix et 12,62% des suffrages exprimés. Les autres liste sont sous la barre des 5%.