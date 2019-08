L’Equipement et six sociétés du BTP en grève

PAPEETE, le 20 août 2019 - Aucun accord n’a été trouvé mardi en fin de journée entre l’intersyndicale et la direction de l’Equipement. Depuis la semaine dernière, l’intersyndicale réclamait la révision de la situation du personnel. Par ailleurs, six autres préavis de grève entreront en vigueur mercredi matin dans plusieurs sociétés du BTP pour dénoncer notamment la menace de plans sociaux.



La grève à l’Equipement sera effective mardi soir à minuit, ainsi que dans six sociétés privées du bâtiment. Aucun accord n’a été trouvé mardi après-midi entre l’intersyndicale CSTP-FO, CSIP, O oe to oe rima, Otahi et Satep et les directions concernées par les préavis.



A la direction de l’Equipement, l’Intersyndicale a mis en avant sept grandes revendications, parmi lesquels la situation des agents à régulariser, les indemnités de départ à la retraite ou encore la sécurité. Mardi après-midi, l’intersyndicale, la direction de l’Equipement et les représentants du ministère de la Fonction publique n’ont pas réussi à se mettre d’accord. Le mouvement social est donc inévitable.



Six autres sociétés du BTP concernées



Autres grèves effectives dès ce mercredi matin, celles des employés de Poly Goudronnage, JB Lecaill, Bernard Travaux Polynésie, Interoute, Fiumarella et JL Polynésie. Toutes adhérentes de la Chambre syndicale des métiers du génie civil et des travaux publics (CSMGCTP).



L’intersyndicale y dénonce notamment les plans sociaux prévus dans trois sociétés (JB Lecaill, JL Polynésie et Poly Goudronnage). Près d’une vingtaine de salariés sont concernés. Durant les négociations, les leaders syndicaux ont demandé la mise en place d’une réduction de travail pour « éviter les licenciements économiques », le paiement des salaires qui tardent à arriver et le reclassement du personnel.



Des demandes compliquées à respecter pour ces sociétés, puisqu’elles affirment souffrir du manque d’activité. Les trois dernières sociétés qui ne proposent pas de plan social disent également subir des problèmes de baisse des cahiers de commandes. « Ça va faire un an et demi que nous avons mis en place une réduction. On se serre la ceinture pour maintenir l’emploi », souligne Heirangi Nouveau, directeur d’Interoute et président de la CSMGCTP. « On ne comprend pas vraiment l’intention (des syndicats), alors qu’ils savent que nous souffrons déjà de ce manque à gagner. »



Patrons et syndicats veulent une meilleure « répartition des marchés »



Si la méthode divise, patrons et syndicats sont pourtant d’accord sur les raisons de cette baisse de régime des sociétés : une mauvaise « répartition » des marchés publics de la part du Pays. « Aujourd’hui, une seule société bénéficie de cela », regrette Mahinui Temarii. La société Boyer.



L’intersyndicale et les directions des six entreprises privées demandent donc une « meilleure répartition du travail ». « Et le nouveau code des marchés le permet », affirme le président de la CSMGCTP. « Plusieurs sociétés peuvent être choisies sur un même marché, c’est ce que fait la commune de Papeete, pourquoi pas le Pays ? ».



Rappelons pourtant que l’autorité polynésienne de la concurrence (APC) a récemment ouvert une affaire portant sur une suspicion d’entente de plusieurs sociétés du BTP contre la société Boyer. Des « opérations de visites et saisies inopinées » ont d’ailleurs été menées par l’APC fin mai dernier dans ces sociétés.