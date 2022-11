L'Effet mer, le festival du développement durable

Tahiti, le 17 novembre 2022 – La Direction de l’environnement organise la seconde édition du festival Effet mer, sur le thème du développement durable, mettant en avant les espèces marines emblématiques du fenua, le samedi 19 novembre, de 10 à 17 heures, au parc Vairai de Punaauia. Quatre villages seront mis en place pour proposer au grand public, des ateliers, des conférences et des expositions en accès gratuit.



À l’occasion du 20e anniversaire du sanctuaire des espèces marines emblématiques du fenua, la Direction de l’environnement organise la seconde édition de l’Effet mer, un festival environnemental et artistique, le samedi 19 novembre, de 10 à 17 heures, au parc Vairai de Punaauia. L’événement est gratuit et accessible au grand public.



Cette manifestation a été lancée pour la première fois par l’agence de voyage Nani Travels, spécialisée en tourisme durable, en 2019 sur le site de la pointe Vénus à Mahina. Engagée dans la valorisation de la protection de l’environnement et de la culture polynésienne auprès de touristes, l’agence a cette fois-ci eu l’idée de proposer à la population un événement sur le thème du développement durable. Cette année, le festival Effet mer veut mettre en avant les espèces marines emblématiques polynésiennes afin de les découvrir “sous l’angle de l’art et de la science”.



Quatre villages sont donc prévus à cette occasion, avec des acteurs engagés dans la protection de l’environnement : le village des artistes, avec des démonstrations d’artisans-exposants ; le village associatif, avec des conférences et des activités proposées par des associations ; le village de l’alimentation, avec des restaurateurs et un marché de produits locaux ; et le village des jeunes, avec des activités créatives pour les jeunes de 4 à 12 ans. Une animation musicale est également prévue pour la journée, avec des musiciens et comédiens qui se relaieront sur scène.