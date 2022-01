"L'ÉCOnomie polynésienne" voit loin

Tahiti, le 27 janvier 2022 - Le magazine annuel L'ÉCOnomie polynésienne vient de paraître. Pour sa troisième édition et comme à son habitude, la publication s'attache à décrypter l'économie locale et ses enjeux. Bien que marqué par la crise sanitaire, ce numéro titré "Penser l'avenir du fenua" se veut tourné vers l'avenir couvrant ainsi les sujets de réformes, d'innovation et de développement durable.



La troisième édition du magazine L'ÉCOnomie polynésienne vient de paraître. Les grands objectifs de cette publication, comme l'expliquent ses représentants dans un communiqué de presse, sont notamment de décrypter les enjeux économiques et sociétaux du fenua, d'aborder les défis auxquels il peut être confronté à l'avenir ou encore de présenter des entrepreneurs polynésiens à travers des portraits. "Ce troisième opus est bien évidemment encore marqué par la crise sanitaire, mais il est surtout tourné vers l'avenir". En témoigne sa couverture et son titre, "Penser l'avenir du fenua", ou encore son édito signé de sa rédactrice en chef, Alexandra Sigaudo-Fourny, intitulé "L'an zéro du changement".





Sur sa forme, le magazine de 180 pages propose des dossiers avec des articles de fond autour de grandes thématiques, des interviews et des portraits d'entrepreneurs polynésiens. Il laisse une part importante à des infographies et des chiffres clés, offrant au lecteur des outils de compréhension supplémentaires sur certains sujets complexes.



Cinq grandes thématiques



Cinq grandes thématiques ont été retenues pour ce numéro. Tout d'abord celui de l'après Covid qui pointe la difficile équation entre endettement, relance, investissement et réformes. Un dossier est consacré à l'état de santé des Polynésiens, mis en lumière par la crise sanitaire. Un autre se penche sur l'économie bleue, véritable activité stratégique à envisager pour la relance. Enfin, deux autres grands thèmes sont développés : tout d'abord la succession et tout ce qui entoure le décès et, enfin, l'immobilier avec notamment la pénurie de logement et la hausse des prix.



Le lecteur pourra également retrouver au fil des pages, des zooms sur des secteurs importants tels que l'automobile, la finance, l'environnement, l'innovation ou le tourisme. Enfin, un classement des 200 premières entreprises du fenua est à retrouver en fin de magazine.

Le magazine L'ECOnomie polynésiennne :

Parution annuelle

Troisième édition en janvier 2022

180 pages

5 000 exemplaires

950 Fcfp

Distribué à Tahiti, Moorea et Raiatea

Dix journalistes, rédactrice en chef Alexandra Sigaudo-Fourny

Édité par Polypress Seripol

