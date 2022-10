L'Australie promet 68 milliards pour le Pacifique

Lors d'une courte visite à Tahiti, la ministre des Affaires étrangères australienne, Penny Wong, a annoncé l'augmentation des aides australiennes au développement pour la région Pacifique. Cette visite indique la volonté du nouveau gouvernement australien de renforcer sa présence dans une région prise en pleine rivalité sino-américaine.



Arrivée hier soir au fenua, en provenance de Niue, pour une visite de moins de 24 heures, Penny Wong, ministre des Affaires étrangères australienne, a annoncé dans le premier budget du nouveau gouvernement australien, qui sera rendu public mardi prochain, une augmentation du “budget d'aide extérieure de 1,4 milliard de dollars (australiens, 106 milliards de Fcfp, NDLR) sur les quatre prochaines années”. “900 millions (68 milliards de Fcfp, NDLR) seront dédiés à la région Pacifique sur la même période”, a-t-elle précisé. Cette annonce a été faite ce jeudi 20 octobre au cours de l'intervention de la ministre au colloque Pacific Way, 50 ans après qui se tient depuis mardi à l'Université de la Polynésie. Cette aide sera destinée prioritairement à “soutenir les actions dans la région en faveur de la résilience climatique et le développement d'énergies durables”.



La ministre australienne des Affaire étrangères a ajouté que 80% de l'aide au développement de l'Australie serviront à soutenir des projets s'attaquant aux inégalités de genre. “Nous souhaitons investir dans les femmes et les filles du Pacifique, car nous savons qu'elles sont un puissant vecteur de développement économique et social”, a-t-elle expliqué. À ces aides au développement humain s'ajoute un budget pour les aides infrastructurelles porté à 300 milliards de Fcfp (4 milliards de dollars australiens), pour permettre l'équipement en infrastructures capables de faire face au dérèglement climatique. L'Australie s'engage également à doubler l'aire de sa surveillance maritime pour contrer la pêche illégale.



Le Pacifique au cœur des attentions



Fin septembre, à l'occasion d'un sommet avec les membres du Forum du Pacifique, le président des États-Unis, Joe Biden, avait annoncé une aide de 98 milliards de francs Pacifique (800 millions de dollars US) sur dix ans pour cette même région. En avril 2022, les îles Salomon avait rendu publique la signature avec la Chine d'un accord “de sécurité”, laissant craindre aux USA et à l'Australie notamment l'établissement dans un futur proche d'une base militaire navale chinoise dans le Pacifique sud. Dans un contexte international post-pandémique marqué par l'invasion de l'Ukraine par la Russie et le regain des tensions diplomatiques entre la Chine et les USA autour de Taïwan, la région Pacifique paraît l'objet de nombreuses attentions. Cette visite de Penny Wong, la douzième dans un territoire du Pacifique depuis mai, indique la volonté de l'Australie de marquer et d'élargir son influence dans la région après deux années d'isolationnisme sanitaire.



En effet, outre les visites protocolaires à la présidence et au haut-Commissariat, la ministre a également inauguré le Consulat général d'Australie à Papeete, situé au deuxième étage de la CCISM. Cette cérémonie, essentiellement symbolique puisque la consule Claire Scott est en fonction depuis mai 2021, a été l'occasion pour Penny Wong de rappeler à quel point les relations avec les îles du Pacifique sont une “priorité” pour le gouvernement travailliste d'Anthony Albanese. Avec l'ouverture de ce consulat, la cheffe de la diplomatie affirme que l'Australie est le seul pays au monde à avoir une présence diplomatique dans chaque pays ou territoire membre du Forum du Pacifique. “C'est inhabituel pour notre pays d'être représenté [en Polynésie française]”, a commenté Penny Wong, “mais nous voulons développer nos relations avec la région dans son ensemble, au-delà des pays et des territoires qui nous sont plus familiers”.



L'Australian Pacific way



Au cours de son discours à l'université, la ministre australienne n'a pas manqué de rappeler l'attachement de son gouvernement au Forum des îles du Pacifique, dont il est membre fondateur, et au programme de développement ratifié par ses membres, intitulé 2050 Strategy for the blue Pacific continent, axé sur la résilience au changement climatique ainsi que le développement durable et humain particulièrement en matière de santé et d'éducation. Mais comme l'a rappelé l'économiste Vincent Dropsy, lors de son intervention au colloque ce jeudi matin, l'économie des îles du Pacifique est extrêmement dépendante des apports extérieurs. Sans aides financières, les stratégies de développement, quelles qu'elles soient, ont peu de chance de se matérialiser. L'Australie entend donc assumer son rôle de pays le plus riche du Forum. “Nous savons à quel point les financements régionaux sont importants pour tous les membres du Forum, y compris la Polynésie française, et nous savons que ces aides seront bénéfiques pour la région Pacifique dans son ensemble”, a reconnu Penny Wong.



Car c'est dans une perspective collective, collégiale, que le gouvernement australien souhaite inscrire ses aides. La cheffe de la diplomatie australienne insiste que les problèmes, auxquels font face les îles du Pacifique, concernent aussi son pays. Pour les synthétiser, elle évoque les “Trois C” : Covid, compétition entre les grandes puissances et changement climatique. Elle ajoute : “La dernière menace est certainement la plus pressante pour la vie et le bien-être des habitants du Pacifique. La montée du niveau de la mer, la salinité de l'eau douce… Ces problèmes, on les subit aussi en Australie”. Avant de conclure : “Nous partageons un océan et nous partageons un futur […] Nous serons plus forts si nous faisons face ensemble aux difficultés que nous partageons également.”

Penny Wong, ministre des Affaires étrangères de l'Australie:

“Nous partageons un océan, nous partageons un futur”



“Notre région doit faire face à de nombreux challenge. Au dernier Forum à Fiji, ont été évoqués les “trois C” : Covid, compétition au sein de la zone Pacifique et changement climatique. La dernière menace est certainement la plus pressante pour la vie et le bien-être de ses habitants. L'épidémie de Covid-19 a considérablement ralenti l'économie de la région, y compris ici, en Polynésie française, dont l'économie repose en grande partie sur le tourisme. Les fermetures ou les restrictions frontalières ont eu un poids considérable sur le devenir économique de ces pays […]. La reprise économique est de plus impactée par l'insécurité alimentaire et énergétique provoquée par l'invasion illégale et immorale de l'Ukraine par la Russie[….] La dette des pays du Pacifique est appelée à doubler d'ici 2025. Cela a des impacts concrets sur la vie des habitants des îles du Pacifique, sur leur éducation, leur santé et leur bien-être. Et nous savons que cela impactera plus durement ceux qui sont déjà les plus vulnérables, particulièrement les femmes, les filles et les personnes en situation de handicap […].



Le Pacifique pourra mieux faire face aux difficultés communes en le faisant collégialement. Des organisations comme le Forum du Pacifique sont essentielles pour maintenir et renforcer le régionalisme du Pacifique. Nous avons fait, collectivement, des pas importants vers cette unité régionale de nation et de territoire souverains qui s'accordent librement sur une résolution commune de problèmes communs, pour construire une région en paix, une région prospère et tenace, où la souveraineté de nations petites ou grandes est respectée et où la responsabilité de la sécurité du Pacifique reste dans les mains du Pacifique. […]



Nous partageons un océan, nous partageons des valeurs, nous partageons des rêves et nous partageons un même futur. Ces liens sont au centre de la manière dont nous envisageons notre partenariat avec les nations du Pacifique. La diaspora du Pacifique installée en Australie en a fait un pays meilleur, par leur contribution dans les services d'État, les arts, la recherche, l'éducation ou le sport. La moitié des Australiens sont nés en dehors du pays ou descendent de parents immigrés. J'en fais partie. Nous voulons partager cette histoire et cette identité avec le reste du Pacifique. Nous hébergeons la plus vieille culture humaine. Nous continuons notre processus de réconciliation interne avec nos premières nations. Nous souhaitons aussi permettre à ces voix des premières nations de se diffuser dans le dialogue Pacifique, nous les accompagnerons dans ce processus.



Le futur que nous partageons est radieux. Nous serons plus forts si nous faisons face ensemble aux difficultés que nous partageons également.”





Extrait du discours de Mme Penny Wong, donné à l'Université de la Polynésie française le jeudi 20 octobre 2022, traduction et adaptation Antoine Launey.

