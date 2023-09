L'Australie lance une enquête sur sa gestion de la pandémie de Covid-19

Sydney, Australie | AFP | jeudi 20/09/2023 - L'Australie a annoncé jeudi une enquête sur sa gestion de la pandémie de Covid-19, et notamment les restrictions de voyage drastiques ou la lente mise en place de la campagne de vaccination.



Le pays a imposé des restrictions de voyage parmi les plus strictes au monde pendant la pandémie, fermant ses frontières avec l'étranger pendant deux ans et isolant la plupart des grandes villes pendant des mois.



"C'était une période très perturbante dans nos vies. Mais nous l'avons surmontée", a déclaré le Premier ministre Anthony Albanese à la presse.



"Nous devons examiner ce qui a bien fonctionné, et ce qui pourrait être amélioré en nous concentrant sur l'avenir."



Pendant une grande partie de la pandémie, la stratégie a fonctionné, mais l'assouplissement des règles a entraîné un bond des cas détectés. Le taux de vaccination élevé de la population a cependant limité le nombre de décès.



L'enquête indépendante, d'une durée de 12 mois, examinera la politique du gouvernement fédéral, a indiqué le gouvernement.



Elle se penchera sur la fourniture de vaccins, de traitements et de matériel médical essentiel, sur les aides financières aux particuliers et aux entreprises, l'aide en matière de santé mentale, ou encore sur l'assistance aux Australiens à l'étranger.



Certains Etats australiens ont déjà publié leurs propres enquêtes.



Celle effectuée par la Nouvelle-Galles du Sud a révélé que des erreurs "graves" avaient été commises lorsque des milliers de passagers ont été autorisés à débarquer du paquebot de croisière Ruby Princess à Sydney le 19 mars 2020, avant que les résultats de leurs tests Covid-19 ne soient disponibles, déclenchant une vague épidémique.



Depuis janvier 2020, le pays de 26 millions d’habitants a enregistré plus de 11 millions de cas de Covid-19 et 22.800 décès, selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).