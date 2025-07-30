

L'Australie examine un accord commercial entre l'Etat de Nauru et la Chine

Sydney, Australie | AFP | mardi 18/08/2025 - L'Australie cherche à déterminer si l'Etat de Nauru a violé leur pacte de sécurité conclu en décembre, en signant un accord commercial à plusieurs centaines de millions de dollars avec une entreprise chinoise, a indiqué mardi un ministre australien.



Le ministre australien des Affaires des îles du Pacifique, Pat Conroy, a déclaré aux journalistes que Canberra était "en pourparlers avec le gouvernement de Nauru pour déterminer s'il convient d'activer certaines dispositions de notre traité" en raison de cet accord.



Nauru a annoncé la semaine dernière avoir signé un accord de développement économique de 650 millions de dollars américains avec la Société chinoise pour la Revitalisation et le Développement rural.



L'Australie et Nauru avaient déjà conclu en décembre un traité de sécurité, en lien avec la volonté de Canberra de contrer l'influence croissante de la Chine dans le Pacifique.



En vertu de ce texte, Nauru doit obtenir l'assentiment de l'Australie avant de conclure tout autre traité bilatéral concernant la sécurité maritime, la défense ou le maintien de l'ordre, ou tout accord concernant ses ports, aéroports et son secteur bancaire.



En contrepartie, Nauru recevra l'équivalent de 64 millions de dollars américains d'aide budgétaire directe, et 25 millions supplémentaires pour renforcer sa police.



Selon un communiqué du gouvernement de Nauru, la Société chinoise pour la Revitalisation et le Développement rural a accepté d'investir dans des secteurs clés tels que l'agriculture et la pêche.



Le ministre des Affaires étrangères de Nauru, Lionel Aingimea, s'est rendu à Pékin la semaine dernière pour signer l'accord commercial.



Avec une population de 12.500 habitants, Nauru (20 km2) est le troisième plus petit pays du monde derrière le Vatican et Monaco.



La Chine, déterminée à trouver de nouveaux alliés dans le Pacifique-Sud, avait convaincu Nauru l'an dernier de rompre ses relations avec Taïwan et de reconnaître Pékin.

le Lundi 18 Août 2025 à 22:40 | Lu 96 fois





