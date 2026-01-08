

L'Australie et l'Indonésie signent un nouveau traité de sécurité

Jakarta, Indonésie | AFP | vendredi 05/02/2026 - L'Australie et l'Indonésie ont signé vendredi un traité de sécurité, ouvrant la voie à une coopération plus étroite et à l'établissement de nouvelles installations militaires dans l'archipel d'Asie du Sud-Est.



Le pacte favorisera des initiatives mutuelles de défense, comme l'intégration d'un responsable militaire indonésien au sein des forces armées australiennes, a déclaré le Premier ministre australien Anthony Albanese après la signature à Jakarta.



L'Australie soutiendra également l'établissement d'installations d'entraînement militaire afin de renforcer la capacité de l'Indonésie à mener des exercices conjoints, a-t-il ajouté.



Canberra cherche à renforcer sa puissance militaire dans la région Asie-Pacifique pour contrebalancer l'influence croissante de la Chine.



L'Indonésie cultive, elle, une politique étrangère non alignée, ne souhaitant pas être perçue comme partisane ou froisser la Chine, son principal partenaire commercial.



Anthony Albanese a salué l'accord comme "un moment historique dans la relation entre nos nations".



"L'Australie et l'Indonésie partagent l'une des plus longues frontières maritimes au monde, ce qui fait naturellement de nous des partenaires proches. Mais aujourd’hui, nous sommes plus que de simples partenaires, nous sommes des amis proches", a-t-il déclaré.



Le président indonésien Prabowo Subianto voit, lui, dans le nouveau traité "un engagement ferme envers le principe de bon voisinage" et la politique étrangère "libre et active" de l'Indonésie. "Nous pensons que cet accord sera l'un des piliers importants de la stabilité et de la coopération dans notre région", a-t-il affirmé.



Le Premier ministre australien effectue sa cinquième visite officielle en Indonésie, jusqu'à samedi.



Ce traité s'appuie sur un accord de défense bilatéral signé en 2024, qui prévoyait d'instaurer une coopération étroite entre les deux pays afin de contrer les menaces dans la région.



Des milliers de soldats indonésiens et australiens ont mené des exercices conjoints dans l'est de l'île de Java quelques mois après la signature de l'accord de 2024.

le Vendredi 6 Février 2026 à 06:40 | Lu 129 fois





