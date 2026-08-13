

L’Australie engagée dans le sport océanien

Tahiti, le 10 septembre 2026 - À l'horizon des Jeux du Pacifique de Tahiti 2027, l'Australie frappe un grand coup diplomatique et sportif. En engageant une enveloppe de 15,6 millions de dollars australiens – soit l'équivalent de 1,15 milliard de francs – sur quatre ans, Canberra s'affirme comme le partenaire privilégié de l'unité et de la performance sportive au sein de la région océanienne.





Annoncé initialement par le Premier ministre australien, Anthony Albanese, lors de son déplacement officiel à Palau, ce programme est taillé pour répondre à un défi majeur : garantir la participation la plus large, inclusive et compétitive possible, des athlètes et officiels insulaires à l'événement polynésien des Jeux du Pacifique de 2027. Le succès d'une telle vitrine internationale dépend en effet directement de la vitalité de la confrontation régionale. Aussi, cette aide développée par l’Australie s’adresse-t-elle autant aux athlètes pour leur déplacement pour la compétition, qu’aux officiels. Surtout, elle n’est pas circonscrite aux Jeux du Pacifique. Elle est mise en place dans l’optique des Jeux olympiques qui se dérouleront à Brisbane en 2034.



Au-delà d'un simple appui financier ponctuel, ce plan stratégique vise à combler les barrières structurelles d'accès à l'élite. Mis en œuvre en étroite synergie avec le Comité olympique australien, Paralympics Australia, Commonwealth Games Australia ainsi qu'un réseau d'organisations sportives partenaires à travers toute la région, le dispositif permettra aux délégations de 14 pays insulaires du Pacifique de rallier Tahiti dans des conditions optimales.



Ce soutien se traduira concrètement par un accès renforcé aux structures de préparation, à des camps d'entraînement de pointe, à des parcours de qualification rigoureux et à un accompagnement global en haute performance. L'objectif est clair : permettre aux talents océaniens de concourir au sommet de leur art lors des compétitions internationales.



La Consule générale d'Australie à Papeete, Greta Whyte, a expliqué jeudi lors d’une conférence de presse que cette initiative dépasse largement le cadre des seuls Jeux de Tahiti 2027. Elle s'inscrit dans une vision géopolitique et sportive à long terme, érigeant la décennie à venir comme l'âge d'or du sport océanien. En ligne de mire : les Jeux olympiques et paralympiques de Los Angeles 2028, mais surtout ceux de Brisbane 2032, qualifiés d'ores et déjà par la diplomate de “Jeux de l'Océanie”.



En veillant à ce que l'ensemble des nations de la région puisse pleinement bénéficier de ces dynamiques d'accueil et de formation, l'Australie entend laisser un héritage pérenne. Il s'agit de structurer durablement les capacités sportives locales, de valoriser les athlètes polynésiens et de garantir que la flamme de l'olympisme profite à tous les territoires de la grande famille du Pacifique. “Cette annonce reflète l'engagement de l'Australie à soutenir durablement le développement du sport dans le Pacifique”, a ainsi expliqué la Consule générale. “Elle contribuera à renforcer la dimension régionale des Jeux de Tahiti 2027 en permettant aux meilleurs athlètes de se retrouver, de concourir et de briller ensemble.”

Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 10 Septembre 2026 à 18:46 | Lu 272 fois



