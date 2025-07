L'Assemblée rend hommage à Olivier Marleix, décédé lundi

Paris, France | AFP | mardi 08/07/2025 - L'Assemblée nationale a rendu hommage mardi au député Les Républicains Olivier Marleix, qui a mis fin à ses jours lundi, le Premier ministre François Bayrou faisant part de l'"affection" du gouvernement envers un homme pétri de "convictions" et qui avait aussi ses "fragilités".



"Ce drame nous a rappelé aussi qu'il y a dans tout être humain des fragilités, même lorsque ces fragilités, ces failles sont celles d'hommes qui paraissent inflexibles", a déclaré M. Bayrou, dans un bref discours prononcé avant la séance des questions au gouvernement.



"Et je crois que beaucoup d'entre nous (...) se sont dit que ces failles et ses fragilités, il ne fallait pas les laisser sans réponse. Qu'il est bon que les mains se tendent", a poursuivi M. Bayrou, disant transmettre l'"affection" du gouvernement envers le député d'Eure-et-Loir de 54 ans, retrouvé mort à son domicile d'Anet lundi, et dont le décès a suscité la stupéfaction et une vague d'hommages dans l'ensemble de la classe politique.



Défenseur d'une "certaine idée de la France, de sa souveraineté", il "nous rappelait que la politique n'est pas seulement débat, concurrence et affrontements, elle est quelque chose d'autre, elle est le partage d'un idéal", a-t-il encore dit.



Avant lui, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, avait rappelé la manière dont l'institution s'était "glacée de stupeur et de douleur" en apprenant la "tragique disparition" d'Olivier Marleix.



Il "personnifiait le parlementaire dans la plus noble acception du terme. Il était à la fois un technicien rigoureux et méticuleux, un orateur pugnace et précis, un défenseur de nos institutions et un fidèle serviteur de l'intérêt général", a-t-elle décrit, avant d'inviter les députés à une minute de silence.



Visiblement ému, le chef des députés LR, Laurent Wauquiez, a ensuite pris la parole, faisant part de son "infinie tristesse". "Son départ, la brutalité des circonstances appellent tant de questions. Des regrets aussi. Ces paroles que nous n'avons pas pu avoir, ces échanges que nous aurions aimé partager, tout ce qu'on n'a pas eu le temps de dire", a-t-il souligné.



Son discours, où il a salué "un Cantalien au caractère parfois rude mais toujours espiègle", un homme qui avait "toujours refusé d'être un héritier et qui avait choisi de se construire par le suffrage universel", a été salué par de longs applaudissements, avant la prise de parole du chef du gouvernement.



Mardi matin, M. Bayrou avait rendu hommage à Olivier Marleix lors d'une visite en Eure-et-Loir, appelant déjà à "discerner les fragilités pour être là, pour tendre la main".



Un hommage plus solennel sera rendu collectivement "dans quelques mois" au député, élu en 2012, et qui avait présidé le groupe des députés LR de juin 2022 à juin 2024. Fils de l'ancien secrétaire d'Etat et baron politique du Cantal Alain Marleix, il était le père de deux filles.