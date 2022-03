L’Armée a un plan pour les jeunes

Tahiti, le 22 mars 2022 – Le général de corps d’armée Daniel Menaouine a présenté les objectifs du plan "Ambition armées-jeunesse" 2022 lors d’un entretien avec le haut-commissaire, lundi.



En déplacement à Tahiti, le général de corps d’armée Daniel Menaouine, directeur du service national et de la jeunesse et président de la Commission armées-jeunesse, a présenté les objectifs du plan "Ambition armées-jeunesse" pour cette année, lors d’un entretien au haut-commissariat lundi.



Ce plan mis en œuvre depuis mars 2021 par le ministère des Armées vise à coordonner les différents dispositifs existants dans le cadre du plan gouvernemental "1 jeune – 1 solution" et de la montée en puissance du Service national universel, pour les 15 à 17 ans. Le plan "Ambition armées-jeunesse" s’attache à favoriser l’intégration, la cohésion et l’apprentissage des jeunes.