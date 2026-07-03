

L'Arcom inflige une sanction de 200.000 euros à CNews pour deux séquences en 2025

Paris, France, le 29 juillet 2026. Le régulateur de l'audiovisuel, l'Arcom, a sanctionné CNews à hauteur de 200.000 euros pour deux séquences en 2025 de nature à "inciter à la haine", selon une décision rendue publique mercredi.





Sollicitée par l'AFP, la chaîne dans le giron du milliardaire conservateur Vincent Bolloré a indiqué faire "un recours devant le Conseil d’État".



Dans ces séquences, qui remontent à juin et septembre 2025, sont pointés notamment des propos d'Erik Tegnér, fondateur du média identitaire Frontières et chroniqueur principal de l'émission "100% Frontières" sur CNews.



Dans la première étaient évoquées les violences à l'issue de la victoire du PSG en finale de la Ligue des champions. L'Arcom souligne que M. Tegnér a fait état d'une "dégradation de la situation sécuritaire dans l'ensemble du pays, imputée aux personnes issues de l'immigration" et a évoqué un "message" d'intimidation envoyé, selon lui, à la population française par les auteurs des violences.



Une vidéo du président du parti Reconquête, Éric Zemmour, issue des réseaux sociaux, a en outre été diffusée sans contradiction suffisante, juge l'Arcom. L'autorité relève qu'Erik Tegnér a lui aussi soutenu "l'emploi du terme de +barbares+ au motif que les violences commises relèveraient d'un +problème+ +civilisationnel+".



La seconde séquence épinglée a été consacrée aux propos d'une élue vêtue d'un voile lors d'une séance du conseil communal de Molenbeek-Saint-Jean, en Belgique. Les intervenants sur le plateau de CNews ont "présenté la tenue et le comportement de l'élue" comme "symptomatiques d'un +grand remplacement+ également à l'œuvre en France", et M. Tegnér a affirmé que "l'islam, ça reste une religion de conquête", souligne l'Arcom.



L'instance indépendante estime que ces deux séquences sont "de nature à susciter des sentiments de peur et de rejet" et d'"inciter à la haine et à encourager des comportements discriminatoires".



L'Arcom a infligé à la chaîne cette sanction pécuniaire du fait de "la nature et de l'ampleur des manquements" de CNews, et de précédentes sanctions de la chaîne pour les mêmes raisons.

Rédigé par AFP le Mercredi 29 Juillet 2026 à 10:02 | Lu 59 fois





