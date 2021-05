L'Arago porteur d'espoir pour les jeunes de Hao

Hao, le 10 mai 2021- L'Arago s'est amarré à Hao vendredi pour une durée de trois jours. À bord du patrouilleur de la marine nationale, des militaires de différents corps d'armée venus présenter leur activité et faire du recrutement. Ils ont rencontré un réel engouement de la part de la population, notamment des jeunes de l'atoll à la recherche de débouché pour leur avenir.



Le patrouilleur Arago est arrivé en provenance des atolls de Anaa et Makemo et a accosté vendredi à Hao pour une durée de trois jours. À son bord, des militaires de différents corps d'armée venus présenter leur domaine d'activité et y faire du recrutement.



Le navire, de 59 mètres pour une largeur de 10,90 mètres, a pour missions principales dans les eaux polynésiennes : le sauvetage des personnes, la sécurité et la surveillance de la navigation, l'information des navigateurs, la sécurité des loisirs nautiques, la lutte contre les mouvements illicites, l'assistance aux pêches et contrôles, le maintien de l'ordre en mer et la lutte contre la pollution. Il est équipé de deux mitrailleuses de calibre 12,7 mm.



Sa mission à Hao est cette fois plutôt d'ordre pédagogique. Après une arrivée spectaculaire au quai du village de Otepa, en ont débarqué des militaires du Régiment du service militaire adapté (RSMA), de l'armée de terre, de l'armée de l'air et bien entendu de la marine nationale.



Établis dans l'ancienne mairie de l'atoll, ils ont accueilli et informé les visiteurs venus nombreux vendredi matin. Rindy Teuria-Hioe, un habitant de Hao, est ravi qu'il y ait un peu d'animation : "Je suis bien content qu'ils arrivent jusqu'ici, c'est une bonne opportunité pour les jeunes de pouvoir venir se renseigner sur l'armée, sur la marine, sur tout ce qui est vie militaires parce que sinon il doivent se déplacer sur Tahiti. En même temps, cela fait une attraction pour nous, c'est très rare depuis les années 2000."



Un espoir d'insertion professionnelle



En effet, beaucoup de Paumotu, notamment des jeunes, ont fait le déplacement. Pour un atoll de seulement 1 200 âmes, l'engouement était particulièrement fort. Le manque de visibilité sur leur avenir et le peu de réponses apportées par la classe politique locale sur le développement de l'île pourrait expliquer en partie ce fort intérêt pour l'armée.



Il n'existe pour ces jeunes gens que très peu de perspectives d'avenir et ces recruteurs venus à leurs rencontres apparaissent comme un espoir d'insertion professionnelle. Ils étaient très attentifs et désireux de connaître tous les aspects que peut leur apporter la vie militaire : Sécurité de l'emploi, salaire, débouchés, etc.