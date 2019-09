L'Ademe attend vos projets écolos

Heiava Samg-Mouit

Chargée de mission déchets et économie circulaire à l’Ademe



”Il y a 40 ans, on produisait deux fois moins de déchets”



Quel est le but de cette journée ?

“C’est une journée préparatoire à la Semaine européenne de réduction des déchets. Cette journée est dédiée à présenter des retours d’expérience, à échanger entre porteurs d’actions afin qu’émergent de nouveaux projets cette année et que de nouvelles actions servent.”



Ce qui va être montré aujourd’hui va-t-il être développé dans la semaine ou les mois à venir ?

“Pas forcément, cela dépend du bon vouloir des personnes présentes. Cette journée est vraiment faite pour encourager les porteurs de projets à mener à bien leurs actions durant cette semaine-là. Le principe de la Serd est très simple, si l’on a envie de mener une action, il suffit de l’inscrire sur le site internet www.serd.fr et ainsi elle sera labellisée. Pour finir, toutes les actions inscrites seront répertoriées pour montrer la mobilisation de l’entreprise, de la collectivité... Tout le monde peut s’inscrire, tout le monde peut mener des actions Serd, que l’on soit professionnel, particulier, que l’on fasse partie d’une association ou d’une collectivité. Le but étant de nous sensibiliser à réduire nos déchets.”



L’année dernière, combien d’actions ont été inscrites ?

“L’année dernière, 94 actions ont été inscrites pour 34 acteurs de tous horizons. Il y a eu beaucoup d’établissements scolaires (comme chaque année) et des entreprises.”



A partir de quand les gens peuvent-ils s’inscrire ?

“Il est possible de s’inscrire depuis le 4 septembre jusqu’au 1er novembre.”



Combien d’actions espérez-vous cette année ?

“On espère au moins les doubler ! Le but premier n’est pas le nombre d’actions, même si on aimerait progresser, mais c’est le nombre de personnes visées et sensibilisées à cette thématique-là.”



Où en est-on en ce moment de la réduction des déchets en Polynésie par rapport à la métropole ?

“Il y a une prise de conscience de la part d’une partie de la population mais un grand nombre de personnes ne veulent pas changer leur mode de consommation ou n’y voient pas d’intérêt. La quantité de déchets produits a doublé depuis une quarantaine d’années. Il y a eu des années au cours desquelles la situation a empiré, d’autres où elle s’est améliorée, selon la conjoncture économique mondiale. Ce qu’il faut retenir, c’est qu’il y a 40 ans, on produisait deux fois moins de déchets qu’aujourd’hui.”



Toute la population n’est donc pas sensibilisée ?

“Oui, une grande partie de la population n’est pas encore sensibilisée, il y a encore beaucoup de travail à faire car les gens pensent que le tri est suffisant et qu’il est l’acte environnemental par excellence. En fait, c’est faux, le mieux c’est de ne pas produire de déchets. 'Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas'. La gestion des déchets est extrêmement compliquée dans le monde, mais elle l’est particulièrement ici parce que nous habitons dans un contexte insulaire, dans une multitude de petites îles. Nous n’arrivons pas à valoriser en local pour plusieurs raisons comme par exemple, un manque d’usine adaptée.”



Quel serait le conseil à donner ?

“Faites des petits gestes au quotidien, essayez de sensibiliser les gens autour de vous, votre famille, vos collègues, chaque geste compte !”









PROPOS RECUEILLIS PAR CORALIE OBERTI