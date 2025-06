L’AS Vénus championne de Tahiti

Tahiti, le 22 juin 2025 - L’AS Vénus est sacrée championne de Tahiti. Attendue au tournant pour cette ultime journée, l’équipe de Mahina a parfaitement rempli sa mission en s’imposant 4 buts à 1 sur la pelouse de Pueu, samedi après-midi. Une victoire synonyme de sacre pour une formation qui aura dominé le championnat de bout en bout, tout en étant poussée dans ses retranchements par une valeureuse équipe de Pirae, valeureuse dauphine.



Le suspense n’était qu’arithmétique avant ce dernier match. Si Vénus avait son destin entre les mains, une défaite pouvait suffire… à condition que Pirae ne gagne pas son match contre Dragon. Mais les joueurs de Vateanui Tehau n’avaient nullement l’intention de dépendre des résultats des autres. Et ils l’ont montré sur le terrain, avec sérieux, maîtrise et patience.



Sur la pelouse de Hitia’a, le ton est donné dès les premières minutes, samedi après-midi. Vénus entre bien dans le match et se procure une grosse occasion par son capitaine Teaonui Tehau, qui voit sa tentative heurter le poteau. Pueu encaisse le choc mais tente de réagir. Bien aidés par quelques relances imprécises des visiteurs, les locaux s’installent dans la moitié de terrain adverse. Leur bloc haut gêne la relance de Vénus, qui a du mal à poser son jeu.



Pour autant, cette domination territoriale reste inoffensive. Pueu ne parvient pas à pénétrer les 30 derniers mètres ni à inquiéter le gardien adverse. Vénus, de son côté, patine. La circulation du ballon est lente, les transmissions manquent de justesse. Il faut attendre le quart d’heure de jeu pour voir Kaspard faire parler sa vitesse sur le côté droit. Mais son centre-tir est capté sans difficulté par le gardien, Teuaura Teihoarii.



Quelques instants plus tard, Tauhiti Keck de retour dans l’équipe, se retrouve seul face au portier, mais perd son duel. Le match est ouvert, mais il manque encore la justesse dans le dernier geste.



Deux éclairs, et Vénus prend le large



À la 28e minute, la lumière vient d’un coup du sort. Un centre de Shan mal repoussé par un défenseur de Pueu prend le gardien à contre-pied. Le ballon franchit la ligne : 0-1. Vénus, ouvre enfin le score. Deux minutes plus tard, le break est fait. Sur un corner de Shan, le capitaine de Vénus surgit au second poteau et pousse le ballon au fond. En deux minutes, les leaders font craquer la défense adverse et posent une main sur le trophée.



Mais loin de baisser les bras, Pueu se révolte. Leur numéro 10, Franck Papaura, très remuant, se retrouve face au gardien. Mais le portier de Mahina sort vainqueur de ce un contre un. Sur un coup franc de 30 mètres, Papaura, toujours lui, oblige Tevaearai Tamatai à une superbe parade. Malgré le score, les locaux montrent de belles intentions. Mais leur inefficacité leur coûte cher.



Vénus, de son côté, retrouve son jeu, pose davantage le ballon au sol et parvient à mieux le faire circuler. La mi-temps intervient sur ce score de 0-2. Les coéquipiers de Kevin Barbe sont devant, et ils ont clairement pris la mesure de leur adversaire.



Kaspard tue le match, Vénus en patron



Le début de seconde période confirme les bonnes intentions de Vénus. Dès la 50e minute, sur un centre de la gauche, Kaspard reprend d’une volée spectaculaire, mais le ballon fuit le cadre. Ce n’est que partie remise. Cinq minutes plus tard, une transversale millimétrée de Ranihei Teumere trouve encore Kaspard. Il déborde, efface son vis-à-vis, dribble le gardien et conclut : 0-3. Le break se creuse, le titre semble désormais inéluctable.



Le reste de la seconde période est maîtrisé par les visiteurs. Vénus joue avec sérénité, fait tourner le ballon et étouffe les velléités de retour de Pueu. Les occasions franches se font plus rares, mais la pression reste constante.



À la 83e minute, pourtant, un relâchement défensif permet à Pueu de réduire le score. Une mésentente entre les défenseurs de Vénus laisse le champ libre à Tanaoa Hioe, qui trompe le gardien sans opposition : 1-3. Un but pour l’honneur, mais sans réal impact sur le match.



Le capitaine scelle le titre



Cinq minutes plus tard, c’est le capitaine de Vénus, Teaonui Teahu, encore crucial sur ce match avec un but et une passe décisive, et véritable leader sur cette saison, qui scelle le score. Dos au but, il parvient à se retourner et à frapper du droit. Le ballon termine sa course dans le petit filet : 1-4. Vénus peut souffler, le travail est accompli.



Le coup de sifflet final libère tout un groupe. Les joueurs tombent dans les bras les uns des autres, le staff explose de joie, et les supporters venus en nombre laissent éclater leur fierté. Après une saison longue et exigeante, Vénus est sacrée championne de Tahiti.



Une saison aboutie



Le titre n’est pas volé. Avec 100 points au compteur, Vénus réalise une saison presque parfaite. L’équipe termine avec la meilleure attaque, la meilleure défense, et un meilleur buteur en la personne d’Eddy Kaspard, auteur d’une saison monumentale. Cette régularité impressionnante n’a pourtant pas été de tout repos. Car derrière, Pirae n’a jamais lâché. Les orange remportent eux aussi leur dernier match, contre Dragon, et terminent à seulement quelques encablures du leader. Ils auront joué leur rôle de challenger jusqu’au bout, maintenant la pression sur Vénus à chaque journée. Une adversité digne des plus beaux duels.



Cette saison aura aussi mis en lumière d’autres belles histoires. Celle de Mira, notamment, promue cette année, qui termine à une exceptionnelle cinquième place.



À l’autre bout du classement, Manu Ura de Paea et Taiarapu FC redescendent en Ligue 2.



Réactions:

Vateanui Tehau, coach de l’AS Venus :

“Je félicite tous les garçons pour cette saison magnifique. Aujourd’hui ce match était important car il ne fallait pas perdre, surtout qu’on savait que Pirae jouerait le jeu jusqu’au bout. On a réussi à aller au bout dans un championnat long et dur. C’est une belle réussite pour le club les joueurs et toutes les personnes qui nous aident et qui nous suivent.”



Teaonui Tehau, capitaine de Vénus

“Les derniers matchs ont été difficiles car on pensait trop au titre et ça nous a fait déjouer sur certains, comme en coupe. Puis on a eu des blessés des suspendus mais on a un groupe fort qui a su gérer ça. La saison est longue. On a mené et ça n’a pas été simple d’être leader mais on a été forts dans notre tête et notre jeu. C’est une fierté pour nous d’avoir remporté ce titre et de laisser un héritage au club. Maintenant on va profiter et la saison prochaine sera un autre challenge.”



Franck Papaura, coach de Pueu.

“Cette semaine on s’est préparé pour gagner ce match. On ne voulait pas être la victime d’une équipe qui venait chercher un titre. On s’est battu avec nos forces. J’avais demandé de défendre bas et d’être patient. Après, Vénus est une très grosse équipe donc le résultat est logique. On a fait une très bonne saison et l’année prochaine on va essayer de mobiliser toutes les forces en présence pour continuer de progresser. Il y a pleins de bons joueurs sur la côte est et à la Presqu’ile. Le foot ici peut vraiment être ambitieux si tout le monde tire dans le même sens.”







Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 22 Juin 2025 à 19:12 | Lu 155 fois