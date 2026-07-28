

L’AS Vénus à terre en une mi-temps

Tahiti, le 12 août 2026 - Deuxième journée de la Ligue des Champions de l’OFC pour l’AS Vénus, et deuxième défaite. Rapidement menés 3-0 en première mi-temps, ce mercredi, les joueurs de Mahina n’ont jamais réussi à revenir dans le match.



Sur un terrain qui ressemblait plus à un champ de pommes de terre qu’à un réel terrain de football, l’AS Vénus n’a pas existé bien longtemps pour ce deuxième match de la Ligue des Champions de l’OFC.



Après sa courte défaite face au tenant du titre, l'Auckland City FC, lundi, l'équipe des îles Salomon avait à cœur de se racheter et l'a fait avec brio, dominant la rencontre de bout en bout.



C'est pourtant l'AS Vénus qui s'est procuré la première occasion franche. Mana Teniau, libre de tout marquage à l'entrée de la surface, a vu sa frappe du plat du pied passer de peu au-dessus de la barre.



Les malchanceux ont vite été punis, le Central Coast ouvrant le score. Sur un corner de Rafa Le'ai, la tête du capitaine Javin Wae a permis à Barrie Limoki de reprendre le ballon de loin, malgré la densité de la défense adverse.



Le'ai aurait dû doubler la mise face au but, mais le gardien Tetahio Teriinohopuaiterai a repoussé sa tentative alors qu'il aurait peut-être dû faire une passe en retrait à un coéquipier.



Il s’est rattrapé peu après, profitant d'une passe millimétrée de Prince Tahunipue pour glisser le ballon au fond des filets et porter le score à 2-0 en moins de 20 minutes.



Cinq minutes plus tard, leur troisième but était quasiment une copie conforme du premier. Le corner de Le'ai, de nouveau dévié de la tête par Wae, a été victorieusement repris par Bobby Leslie à quelques mètres du but, l'AS Vénus peinant à contenir les attaques aériennes.



Central Coast a quelque peu levé la pression en seconde période, mais est resté dangereux en contre-attaque.



Rafa Le'ai était un véritable poison pour la défense de l'AS Vénus, et les espaces se sont progressivement créés tandis que les Tahitiens cherchaient à revenir dans le match.



Les hommes de Vateanui Tehau ont rarement paru dangereux, leurs coups de pied arrêtés étant leur meilleure occasion. La domination aérienne et la taille de Central Coast rendaient cependant difficile de véritablement inquiéter le gardien Erick Wanega.



Sautant les lignes, redoublant les passes, les joueurs des Salomon n’ont rien eu à faire de plus que de gérer la fin d’un match que Vénus, dans le dernier quart d’heure, avait laissé filer. La preuve sur cette contre-attaque dans les arrêts de jeu, alors que l’attaque salomonaise se présentait à cinq contre trois défenseurs aux portes de la surface de réparation des Polynésiens.



Le'ai aurait dû inscrire son deuxième but et le quatrième de Central Coast, mais sa frappe du gauche est passée à côté du poteau droit de Teriinohopuaiterai.



Les joueurs de Mahina joueront un dernier match, pour l’honneur, face à Auckland avant de quitter la compétition.

Rédigé par Bertrand Prévost le Mercredi 12 Août 2026 à 20:07 | Lu 538 fois



