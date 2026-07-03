L'AS Dragon endeuillée par le décès de son président d'honneur

Tahiti, le 17 juillet 2026 - Le club de football de l'AS Dragon a partagé un communiqué poignant annonçant le décès de son président d'honneur, Jean Tanseau, à l'âge de 83 ans. Une veillée se tiendra, ce dimanche, à l'église du Sacré-Coeur de Arue en sa mémoire.





"L'AS Dragon perd bien plus qu'un président d'honneur, elle perd l'un de ses bâtisseurs." Le club de football tahitien a rendu hommage à son ancien dirigeant, Jean Tanseau, décédé ce vendredi 17 juillet à l'âge de 83 ans. "Monsieur Jean Tanseau a fait partie de ces hommes qui ont donné de leur temps, de leur énergie et de leur passion pour créer quelque chose qui allait les dépasser. Un club, ce n'est pas seulement un nom, un logo ou des résultats sportifs. Un club, ce sont des valeurs, une histoire, des générations de joueurs, d'éducateurs, de dirigeants, de bénévoles et de familles qui se succèdent. Tout cela existe parce que des hommes comme Jean ont posé les premières pierres. L'histoire de l'AS Dragon continuera de s'écrire, mais elle portera toujours une partie de ton empreinte", a conclu l'association tout en adressant ses plus sincères condoléances à l'ensemble de sa famille et ses proches.



Une veillée se tiendra, ce dimanche à partir de 18 heures, dans la salle annexe de l'église du Sacré-Coeur de Arue en sa mémoire. La levée du corps aura lieu le lendemain à 9 heures suivie d'une messe toujours à l'église. Jean Tanseau sera ensuite inhumé au cimetière chinois à Arue. Une urne sera disponible pendant la veillée et les dons reçus seront reversés au profit de l'association France alzheimer Polynésie.