L'AS Central étrillent les Marquisiens de l'AS Mahitoa

Tahiti le 12 janvier 2020 - L'AS Central était opposé samedi au stade Pater à l'AS Mahitoa, champion des Marquises, au 2ème tour de la Coupe de Polynésie. Le club de Papeete s'est imposé sur le score de 11-1 grâce notamment à un quadruplé de Jess Horoi.



Match en retard samedi au stade Pater du 2ème tour de la Coupe de Polynésie. L'AS Central était opposé à l'AS Mahitoa, champion des Marquises. Le club de Papeete a rapidement tué tout suspense dans la rencontre, en inscrivant quatre buts en moins de trente minute de jeu, grâce notamment à un triplé de Jess Horoi, et à un but de Fred Tissot. Horoi, qui signe un quadruplé, et Herehaunui Ferrand vont ensuite ajouté deux nouveaux buts avant la mi-temps. 6-0 pour Central au moment de regagner les vestiaires.



A la reprise les joueurs de Tipaerui vont continuer à dérouler en ajoutant cinq nouveaux buts lors des 45 dernières minutes. Les Marquisiens vont tout de même sauver l'honneur grâce à Jules Kamia-Vaki qui a inscrit le seul but de la rencontre pour son équipe. Score finale 11-1 pour l'AS Central qui se qualifie donc pour le 3ème tour de la Coupe de Polynésie.