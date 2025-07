L’APC explique son avis sur l’autoconsommation

Tahiti, le 9 juillet 2025 - Face à la réponse révoltée du groupement Synergie solaire et la multiplication de commentaires sur les réseaux sociaux marquant l’incompréhension de l’avis de l’Autorité polynésienne de la concurrence (APC) au sujet du projet de loi du Pays en faveur du développement de la production d’électricité à partir de sources renouvelables et modifiant le code de l’énergie, l’APC a, à son tour, produit un communiqué sur ses réseaux pour expliquer ce qui a conduit à la production de son avis.



“Oui, l’Autorité recommande que les producteurs d’électricité solaire vendent leur production au réseau public, plutôt que de consommer directement l’énergie produite ou de la déléguer à un tiers”, maintient l’Autorité polynésienne de la concurrence (APC) qui, suite à la réponse du groupement Synergie solaire et des différents commentaires sur les réseaux sociaux, a posté un communiqué pour expliquer ce qui l’a conduite à émettre son avis sur le projet de loi du Pays en faveur du développement de la production d’électricité à partir de sources renouvelables et modifiant le code de l’énergie. “Cette position ne vise pas à freiner le développement des énergies renouvelables. Au contraire, elle vise à garantir une transition énergétique équitable pour tous les Polynésiens.”



L’Autorité de la concurrence détaille son avis pour protéger un système électrique polynésien qui repose sur un principe de solidarité. “Tous les usagers participent au financement des infrastructures – lignes, entretien, acheminement – indispensables pour que l’électricité arrive jusqu’aux foyers, y compris dans les archipels éloignés”, explique l’APC comme elle l’avait déjà exprimé dans son avis rendu public la semaine passée. “Or, l’autoconsommation permet à certains de se soustraire à cette solidarité, tout en continuant à bénéficier indirectement du réseau (…) et surtout, elle favorise ceux qui ont les moyens d’investir dans des installations coûteuses, au détriment de ceux – particuliers ou petites entreprises – qui restent totalement dépendants du réseau public.”



Une donnée que Tahiti Infos avait déjà exposée vendredi dernier dans son édito “Équité ou solidarité” en posant la question de la tentation de l’individualisme et en la mettant en parallèle avec le financement de notre système de santé. Sortir du flot public de l’électricité, c’est l’équivalence de ce que prônent les systèmes anglosaxons sur la santé. La mutuelle privée qui met à mort le financement collectif par tous, et pour tous.



Enfin, l’Autorité de la concurrence se positionne pour un développement massif de l’énergie solaire, “mais dans un cadre équitable, où chaque producteur, particulier ou entreprise, raccordé au réseau public vend au réseau, et contribue ainsi, comme tout le monde, au financement du système collectif”.



“Ce modèle permet de mutualiser les efforts, de baisser les coûts pour tous et de garantir un accès durable à l’électricité pour l’ensemble de la population”, conclut l’Autorité polynésienne. “L’autoconsommation individuelle ou déléguée peut sembler séduisante à court terme. Mais à long terme, elle risque de créer une fracture énergétique entre ceux qui peuvent s’affranchir du réseau public et ceux qui devront payer pour tous.”



Le principe du progrès partagé, et non confisqué par ceux qui ont les moyens d’en bénéficier.