L'APC autorise de nouveau l'ouverture du Champion de Paea

Tahiti, le 13 juin 2023 - Après une annulation de sa décision par la cour administrative d'appel de Paris en début d'année, l'Autorité polynésienne de la concurrence a réexaminé le dossier de l'installation d'un magasin Champion à Paea et l'a de nouveau validé.



Nouveau rebondissement dans l'implantation controversée d'un magasin Champion à Paea. Après l'annulation en avril dernier de l'autorisation d'exploitation du Champion de Paea appartenant au groupe Wane, par la cour administrative d'appel de Paris, l'Autorité polynésienne de la concurrence (APC) a réexaminé le dossier et l'a finalement une nouvelle fois validé.



La cour administrative d'appel de Paris avait donné deux mois à l'APC afin de réétudier le dossier, estimant que cette autorisation avait été “insuffisamment” motivée la première fois.



Dans sa décision, la cour administrative d'appel de Paris était allée dans le sens des deux enseignes de la commune, Happy Market et LS Proxy, qui l'avaient saisie contre la décision de l'APC, en adressant de nombreux contre-arguments contestant l'autorisation d'exploitation.

​“Faible augmentation de la part de marché du groupe Wane” La cour administrative d'appel avait alors relevé l'argument de l'APC selon lequel la mise en exploitation projetée du Champion Paea n'entraînerait qu'une “faible augmentation de la part de marché du groupe Wane” passant de 40,2 à 41,1%. Elle y avait opposé qu’“au regard de l'ensemble de ces constatations, la circonstance que l'opération projetée n'entraînera qu'une faible augmentation de la part du marché du groupe Wane n'est pas de nature, à elle seule, à exclure tout risque anticoncurrentiel”.



La juridiction avait estimé ainsi qu'il appartenait à l'Autorité polynésienne de la concurrence de solliciter des informations complémentaires auprès du groupe Wane et de ses concurrents pour mieux apprécier les conséquences de l'opération.



Hier, dans une publication partielle de sa décision, l'Autorité polynésienne de la concurrence a de nouveau autorisé l’ouverture d’un magasin de commerce de détail sous l’enseigne “Champion” d’une surface de vente de 780 m² dans la commune de Paea.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 13 Juin 2023 à 17:33 | Lu 625 fois