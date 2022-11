L'AME de Hao déjà vandalisée

Hao, le 28 novembre 2022 - À peine inauguré jeudi, le site de l’aire marine éducative de l’atoll a été vandalisé durant le week-end, sur place c’est l’indignation devant un tel acte injustifié.



“C’est une honte, de saccager le travail de nos enfants comme ça”, s’´insurge un parent d’élève. Inauguré il y a seulement quatre jours, l'aire marine éducative (AME) de Hao a été vandalisée durant le week-end. Mise en place après trois années d’efforts administratifs, de moyens humains et autant de solidarité, sous l’impulsion d’une volonté commune de s’inscrire dans une dynamique de préservation de l’environnement, l’Aire marine éducative a été victime d’une dégradation dans la soirée de samedi. En effet les panneaux explicatifs, et celui qui indique le nom du site Huri Papa mis en place par les services de la mairie ont été arrachés et retournés plus loin sur la plage.

L’auteur de ces dégradations n’est pas encore connu, même si les habitants semblent penser qu'il s’agirait d’une revendication foncière. Ce qui suscite d'autant plus d'incompréhension aujourd’hui, alors que l'AME est située sur le domaine public et a reçu tous les accords administratifs préalables.

Pour l’heure, une constatation a été faite par la gendarmerie nationale. Les services publics sont également informés de l’acte de vandalisme. Dès mardi, les élèves, les enseignants ainsi que des parents d’élèves bénévoles doivent remettre en place les panneaux de ce projet éducatif, qui bénéficie du soutien du plus grand nombre à Haoroagai. Comme en atteste un enseignant : “On peut saccager, mais on ne pourra jamais détruire la solidarité qui nous habite.”



