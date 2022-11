Hao accueille enfin son AME

Hao, le 26 novembre 2022 – L'aire marine éducative (AME) de l’atoll de Hao a été inaugurée jeudi dernier, fruit de trois années de travail des équipes d’enseignants. Son premier objectif est de créer une nurserie de coraux.



Une aire marine éducative (AME) est une bande de littoral maritime, gérée de manière participative par les élèves d ’ une école publique ou privée tout au long de l ’ année scolaire. Les AME s’inscrivent dans la lignée pédagogique de l’éducation à l ’ environnement et au développement durable. Celle de Hao a été inaugurée jeudi dernier. Parti en 2019 d’une volonté des enseignants de l’école primaire de Hao, le projet a été un long combat administratif, entre son développement, les différentes démarches, le choix du site ou encore l’obtention de partenariats. En 2021, dans le cadre du dispositif éducatif de la “nouvelle gouvernance”, les enseignants du collège se sont joints au projet et ont ainsi pu y apporter leur expérience et leurs moyens. Tout récemment, la 4e compagnie du régiment du service militaire adapté (RSMA), fraîchement arrivée sur l’atoll, s’est également jointe à l'initiative, elle apporte ainsi une aide logistique et une main-d’œuvre précieuse.



Les élèves de l’école primaire, du collège et du RSMA de l’atoll pourront, grâce à cette AME, découvrir la richesse de la biodiversité, pointer les éventuelles menaces et pourquoi pas y apporter des solutions. Elle sera également un lieu de rencontres avec les différents acteurs du milieu maritime, tels que les pêcheurs, plongeurs et scientifiques du Criobe ou de l'Ifremer.



Création d'une nurserie de coraux



Dans un premier temps, l’objectif de l’année à venir sera de mettre en place une nurserie de coraux. La variété choisie pour débuter ce programme sera celle des Acropora, des coraux constructeurs qui participent efficacement à la création de récifs coralliens. Un choix pris en concertation avec des scientifiques, notamment Camille Léonard, doctorante au Criobe de Moorea, qui s'était rendue à Hao en juin dernier pour orienter le projet. Pour aller plus loin, il est prévu que les élèves passent également une aptitude à la nage (indispensable en milieu scolaire) afin qu’ils puissent être acteurs à part entière du bouturage de coraux. Ensuite, il s’agira d’observer la faune et la flore marines, leur diversité, leurs comportements, leurs habitudes et leur évolution.



Après trois ans de travail, l'AME a donc enfin été inaugurée jeudi matin, côté lagon, à environ 500 mètres de l’école primaire. La cérémonie s'est déroulée en présence des élèves de l’école primaire, du collège, du Cetad, de la maison familiale rurale, des militaires du RSMA, des élus communaux et de toutes les personnes impliquées dans ce projet. Une cérémonie haute en couleur et en musique, riche de différents discours officiels qui ont émaillé cette matinée avec notamment la découverte du nom donné au site : Huri papa. Tous ont pu ainsi découvrir concrètement l’ampleur du projet avec des panneaux explicatifs mis à disposition pour l’occasion.



Connaître, vivre et transmettre sont les trois piliers des aires marines éducatives. Celle de Hao devra développer l’écocitoyenneté des plus jeunes et les éduquer au développement durable à travers une approche participative de gestion du bien commun. Grâce à la mobilisation des écoles et des acteurs locaux, créer de la synergie territoriale entre usagers pour faire émerger un nouveau rapport équilibré entre société et environnement par le développement durable, telle est la motivation commune de ce projet.



Jean-Philippe Ritzler, proviseur du collège de Hao : “Ces coraux de toute beauté, c’est notre patrimoine” “C’est le début d’une grande aventure, juste là, dans l’eau, avec le partenariat des écoles, du RSMA et de la commune. Rappelons-nous une chose, c’est que ces coraux de toute beauté, c’est notre patrimoine, c’est celui des générations à venir surtout, nous avons besoin de renouveler le patrimoine naturel de notre planète et c’est ici et c’est par là que ça commence. Pour faire en sorte que cet atoll soit magnifique dans les années à venir et que l’aire marine éducative de Hao soit mondialement connue."



