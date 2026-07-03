

L’AFD mise sur le développement durable

Tahiti, le 30 juillet 2026 - L'Agence française de développement (AFD) a signé son soutien à quatre projets associatifs dans le cadre du fonds Paturu, un dispositif issu du Mécanisme de développement durable (MDD) destiné à accompagner des initiatives locales à fort impact social, environnemental et culturel.





Ces premiers projets illustrent l'engagement de la société civile polynésienne en faveur de la jeunesse, de la culture, de l'environnement et de la cohésion des territoires.



Le premier projet, Théâtre Forum Climat, porté par Zéro Déchet Tahiti, sensibilisera 1 000 élèves de Tahiti, Moorea, Raiatea, Bora Bora et de la Presqu'île aux enjeux du changement climatique. Grâce à une approche participative inspirée du Théâtre de l'Opprimé, les élèves seront invités à imaginer et expérimenter des solutions concrètes face aux défis environnementaux. Un défi créatif interclasses viendra prolonger cette démarche.



Puis, avec le Booktruck, l'AETI proposera un véritable tiers-lieu culturel itinérant dans les cinq archipels. Transporté à bord des goélettes, il offrira une bibliothèque, une librairie spécialisée en littérature océanienne, un espace numérique, un studio podcast consacré aux traditions orales ainsi qu'un cinéma de plein air. L'objectif est de rapprocher durablement le livre, la culture et les pratiques artistiques des populations les plus éloignées.



Troisième projet, FE’E–Fape, porté par la Fédération des associations de protection de l’environnement – Te Ora Naho (FAPE). Il vise à renforcer durablement la capacité du réseau associatif environnemental polynésien à agir comme relais de terrain des politiques publiques environnementales. À travers la structuration du réseau, l’accompagnement des associations, la mutualisation des compétences et le développement de formations dédiées, le projet contribuera à mieux répondre aux enjeux prioritaires du territoire tels que la préservation de la biodiversité, la gestion des espaces naturels, la lutte contre les pollutions et l’adaptation au changement climatique. Présente dans les cinq archipels et regroupant 62 associations membres, la Fape ambitionne ainsi de réduire les inégalités territoriales, de renforcer la coopération entre acteurs et de consolider une dynamique citoyenne au service de la transition écologique en Polynésie française.



Enfin, le projet Te Ara o Mai – The Path of Return avec ‘Arioi Expérience, valorisera le patrimoine culturel polynésien à l'occasion de l'arrivée du Portrait de Mai au Getty Museum de Los Angeles. À travers un workshop réunissant artistes, chercheurs et institutions, le projet favorisera la transmission des savoirs vivants, le dialogue interculturel et le rayonnement international de la culture polynésienne, tout en produisant des ressources pédagogiques qui bénéficieront durablement au territoire.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 30 Juillet 2026 à 16:15 | Lu 94 fois



