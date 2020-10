L'A400M fera le pont aérien avec Rapa Nui

L’Etat va mobiliser l’avion militaire A400M Atlas, actuellement déployé au sein des Forces armées en Polynésie française, afin de rapatrier une quinzaine de résidents de Polynésie française bloqués à Rapa Nui depuis le début de la crise du Covid-19, confirme un communiqué transmis par le haut-commissariat lundi. Les services de l'Etat ajoutent que pour répondre à une sollicitation des autorités chiliennes et en étroite coordination avec l’ambassade de France à Santiago, une vingtaine de ressortissants de l’île de Pâques également bloqués sur le fenua seront rapatriés chez eux. Cette opération est programmée ce jeudi. Le temps de vol prévu est de 6 heures.Le 28 septembre dernier, comme s'en était fait l'écho Tahiti Infos, deux des membres les plus actifs du groupe pascuans retenus depuis mars dernier en Polynésie française ont adressé un courrier au haut-commissaire pour saisir l'occasion de l'arrivée en Polynésie de l'A400M pour 15 jours. "Nous voudrions vous réitérer notre demande d’aide pour un rapatriement sur l’île de Pâques". Ce voyage de rapatriement était présenté avec la double utilité de permettre aussi le retour de la dizaine de Polynésiens retenus à Rapa Nui depuis le 17 mars dernier et l'arrêt des vols opérés par la compagnie Latam.Pour rappel, l’A400M Atlas est en mission en Polynésie française pour une durée de 15 jours, jusqu'à mi-octobre. Il a déjà été mobilisé pour une double évacuation sanitaire en Polynésie française.