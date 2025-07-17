

Kyle Taraufau remporte la Taho’e 2025

Tahiti, le 10 août 2025 – Pour la deuxième édition de la Taho’e, tous les amoureux du va’a polynésien s’étaient donné rendez-vous ce samedi à la pointe Vénus. Un succès mérité pour cette course organisée par l’association de rameurs Save Va’a. C’est Kyle Taraufau qui, cette année encore, remporte l’épreuve reine et conserve son titre. Après sa victoire au Super ‘Aito, le capitaine d’Air Tahiti continue d’impressionner par sa force de caractère et sa rame puissante. Dans toutes les autres catégories, la chaleur et les conditions n’ont pas freiné les nombreux participants, heureux de prendre part à cette grande fête du va’a.



Samedi matin, le magnifique écrin de la pointe Vénus à Mahina accueillait la deuxième édition de la Taho’e, course de va’a organisée par une association de rameurs renommés tels que Steeve Teihotaata, Hititua Taerea, Kevin Céran-Jérusalemy, Reo Bennett, Ricky Aitamai, feu Kevin Kouider, Hotuiterai Poroi ou encore Hinatea Bernadino. Une course de rameurs créée par des rameurs, avec la connaissance des plans d’eau et une véritable sensibilité propre aux amoureux de la rame. Cette philosophie a fait mouche et a touché le plus grand nombre de pratiquants, de tout âge, du simple débutant aux plus grands champions.



Après une première édition réunissant 900 rameurs, cette seconde Taho’e renouvelle l’exploit de rassembler autant de monde malgré un calendrier chargé. Ce succès est en grande partie dû aux femmes des rameurs, qui œuvrent dans l’ombre pour que cet événement soit une réussite, autant sur l’eau qu’en dehors : “On est très contents de voir l’engouement pour cette course, c’est super. C’est notre objectif de faire venir les rameurs et les familles pour créer cet esprit va’a. Pouvoir faire ramer tous les âges, c’est incroyable : des petits de 8 ans jusqu’au plus âgé de 83 ans. Mais tout ça ne serait pas possible sans nos femmes. Ce sont elles qui travaillent au quotidien et je voudrais les remercier pour leur engagement. C’est à elles que revient cette réussite”, déclarait Hotuiterai Poroi, l’un des membres fondateurs de cette association et troisième de la course en seniors.



Un véritable succès populaire



Un véritable travail d’équipe et de famille a permis à tous les participants de concourir sur la journée en toute sécurité. Car dès 8 h 15, les premiers va’a étaient lancés. Jusqu’à l’arrivée de la course des seniors hommes, en milieu d’après-midi, les épreuves se sont enchaînées pour le plus grand plaisir des spectateurs venus en nombre assister à ce magnifique spectacle.



Des courses intenses, avec des affrontements dignes des plus grands, où l’on a vu, chez les vétérans 40 hommes, Lonomahiki Teururai prendre le dessus sur le vainqueur de la dernière édition, Georges Cronsteadt, ou encore le jeune Néo-Zélandais Maia Campbell, déjà vainqueur du Super ‘Aito, rééditer l’exploit dans sa catégorie juniors.



Chez les filles également, la bataille a été intense entre Ranitea Mamatui, victorieuse en open seniors dames, et la pépite du va’a polynésien, Nateahi Sommers, qui termine deuxième mais remporte sa catégorie juniors : “Ce n’était pas évident aujourd’hui car il faisait très chaud, il n’y avait pas de vent, donc il a fallu tout donner à la force des bras. Mais c’était une très belle course qui m’a permis de garder le rythme avant de partir au Brésil. C’était intense et on s’est suivies avec Ranitea : ça nous a permis de maintenir un gros rythme sur les 14 kilomètres”, confiait la jeune championne.



Kyle Taraufau, encore et toujours



Il aura fallu attendre le début d’après-midi pour voir les champions du va’a masculin prendre le départ. Avec un avantage donné aux cinquante premiers de la Taho’e 2024, positionnés sur une zone prioritaire, les 183 V1 hommes se lançaient à l’assaut d’un parcours de 28 kilomètres, organisé sur deux boucles de 14 kilomètres : départ de la plage de la pointe Vénus, passage par la mer jusqu’à la passe de Taaone, puis retour par l’intérieur jusqu’à la baie de Matavai.



Un parcours difficile, vu les conditions météorologiques, mais aussi la présence de coraux parfois peu profonds qu’il fallait éviter ou gérer. Le début de course était à l’avantage d’un groupe de rameurs mené par Taputea Tehetia et Taputuura Delpuech, qui imposaient le rythme. Derrière, le maillot jaune mettait sa stratégie en place et restait derrière le peloton sans perdre de vue les leaders.



À l’issue de la première boucle, le leader Taputea Tehetia était rattrapé par Hotuiterai Poroi, très en forme cette saison et représentant de la catégorie au prochain championnat du monde : “J’ai essayé de creuser l’écart sur la deuxième descente car je savais que ça allait revenir. Kyle est très fort dans ces moments-là et Brice aussi est venu se mêler à la bataille. Mais je suis très content de finir troisième aujourd’hui.”



En effet, la dernière ligne droite entre le Taaone et la pointe Vénus fut un combat magnifique livré par trois hommes : Kyle Taraufau, Hotuiterai Poroi et Brice Punuataahitua. Trois figures fortes du V1 polynésien qui ont offert un spectacle dantesque : la remontée du sergent, le retour du rameur de chez Shell et la résistance du peperu d’Air Tahiti furent dignes des plus grands scénarios de finish du va’a. Mais à la fin, c’est encore et toujours Kyle Taraufau qui s’impose.



Déjà vainqueur du Super ‘Aito, Kyle Taraufau a démontré une fois de plus qu’il est le grand monsieur de cette discipline : “J’avais de la pression ce matin, mais je voulais surtout me faire plaisir. J’avais mis en place une stratégie qui a fonctionné, même si sur l’eau, on ne peut rien décider à l’avance. Je suis très content d’avoir conservé mon titre, mais surtout de voir le succès de cet événement. Le monde du va’a est réuni autour de la famille et c’est un plaisir de participer à cette fête.”



Quatre-vingt-treize rameurs et rameuses se sont qualifiés pour la Super Taho’e, qui aura lieu le 6 septembre. On est impatient de pouvoir revivre toutes ces émotions.























Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 10 Août 2025 à 18:56 | Lu 252 fois



