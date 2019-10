Korail Teamotuaitau sacrée Purotu Taure'a 2019

Korail Teamotuaitau : "C'est vraiment une surprise. Je veux dire qu'on a toute eu notre chance, on a toute notre beauté et notre charme, personne n'a démérité et on sort toutes vainqueur de cette soirée. Ma famille et mes amis étaient là, ça m'a donné de la force et du courage sur scène ! Pour la suite, je suis encore en train d'y réfléchir, je veux finir mes études avant de poursuivre, peut-être dans le monde de la mode."



Hitiarii Castellani : "Je ne m'attendais pas du tout à être élu, tout le monde avait ses chances de gagner et tout le monde méritait cette place. Nous avons tous travaillé ensemble, on a eu l'esprit d'équipe on s'est dit qu'on allait faire le show, et je pense que c'est ce qu'on a fait. Je m'étais inscrit pour découvrir ce que c'est que de participer à un concours et ça en valait vraiment la peine. Je me suis découvert une vraie passion pour la photographie ! Je suis vraiment pris par l'émotion."