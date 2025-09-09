

Kona Tri réussit son duathlon

Tahiti, le 6 octobre 2025 - Dimanche matin, au parc Vairai, le club Kona Tri organisait son deuxième événement de l’année : le Duathlon vert. Préparation pour le Xterra pour certains, simple plaisir de participer pour d’autres, cet événement a rassemblé beaucoup de monde dans une enceinte adaptée aux épreuves mises en place. La partie course du parcours étant un trail, cela fait l’originalité de ce duathlon.



Le Duathlon vert, organisé dimanche par Kona Tri au parc Vairai, a été remporté chez les hommes par le fer de lance du club, Jean-Marc Rimaud. Chez les femmes, c’est Amandine Matera qui s’est imposée. La coureuse de Central Sport, après avoir remporté en équipe l’Ekiden la veille, s’offre en solo ce beau parcours.



La chaleur est montée très vite dimanche matin sur le parc Vairai de Punaauia. Malgré ces conditions, les 80 participants à ce Duathlon vert n’ont pas hésité à partir à l’assaut des parcours dessinés par le club Kona Tri, dans le fabuleux terrain de jeu qu’offre l’enceinte. Des parcours vallonnés pour une association trail-VTT qui fait l’originalité de cet événement.



“C’est un cross-duathlon, car il y a du VTT et de la course à pied dans un environnement naturel. Le parcours est technique mais aussi très ludique. Il y a des passages un peu étroits, des côtes assez raides, mais cela apporte un côté différent qui plaît aux participants”, expliquait Florence Lebiller, secrétaire du club Kona Tri.



Un club dynamique, qui organisait son triathlon il y a quinze jours, et qui continue sur sa lancée sous un autre format : “Cette discipline est bien sûr dérivée du triathlon, comme le swimrun qui est à la mode en ce moment. Mais cela permet à un autre public, moins à l’aise avec l’eau, de participer à une compétition. Aujourd’hui, nous avons plus de participants car c’est plus ouvert et plus accessible : c’est l’objectif de ce genre de courses.”



Quatre parcours pour que tout le monde profite



Avec quatre parcours différents, toutes les catégories ont pu profiter pleinement de ce site. Une course pour les 6-8 ans, une pour les 9-11 ans, un parcours XS (2,5 km de trail, 6 km de VTT, 1,25 km de trail) et un S (3,75 km de trail, 12 km de VTT, 2,5 km de trail).



“C’est vrai qu’on essaie de changer de lieu chaque année. Parfois c’est à la Presqu’île, on l’a aussi fait dans la vallée de Titioro. Le parc Vairai est un lieu agréable car nous avons pu tracer les parcours à l’intérieur : c’est très sécurisé. Même si ce sont des boucles et qu’il faut les faire plusieurs fois, les participants vont bien se régaler”, s’amusait Florence Lebiller.



Des propos confirmés par celui qui franchissait la ligne d’arrivée en premier, Jean-Marc Rimaud. Tout juste rentré des championnats du monde de Xterra, le leader du club Kona Tri voulait retrouver de la confiance avant le Xterra Tahiti, qui aura lieu à Moorea le 18 octobre : “Je reviens des mondiaux Xterra où je n’ai pas réalisé la performance que je souhaitais. Aujourd’hui, j’avais besoin de me rassurer avant le Xterra, qui sera très relevé cette année. Je me sens bien, tous les voyants sont au vert : maintenant, il n’y a plus qu’à !”



Sur un parcours aussi ludique, Jean-Marc Rimaud a retrouvé de bonnes sensations : “Je savais que ça allait partir vite avec Théophile (Sery), le jeune padawan, donc je me suis calé dans la foulée de Yohan (Hotellier) qui, par son expérience, allait trouver le bon rythme. Après, c’est en vélo que j’ai réussi à me détacher : j’ai roulé assez vite malgré des portions difficiles dans la forêt. Mais j’ai pris beaucoup de plaisir sur ce parcours. Sur la deuxième partie de course, j’ai réussi à courir à plus de 15 km/h : c’était l’objectif, donc je suis très content de ma course.”



Le plaisir du sport combiné



Mais tous n’étaient pas venus se préparer en vue du Xterra de Moorea : certains souhaitaient simplement participer à un événement de sport combiné plus accessible. C’est le cas de la spécialiste du demi-fond Amandine Matera, qui, au lendemain de sa victoire avec son équipe de Central Sport à l’Ekiden, est venue sur ce duathlon pour profiter de l’absence de natation et prendre du plaisir sur un sport combiné : “C’est vrai que la natation et moi, on n’est pas trop copines, donc ce genre d’épreuve combinée est plus abordable pour moi. Je ne suis pas non plus une grande spécialiste du VTT, mais je me suis adaptée et j’ai pris beaucoup de plaisir car c’était assez roulant. Après, j’ai fait la différence sur la course à pied, qui est mon domaine de prédilection. C’est toujours bien de varier les sports et de profiter de ces événements loisirs pour tout faire avec plaisir, sans la pression du résultat.”



Première au classement féminin et quinzième au scratch, Amandine Matera va désormais commencer sa préparation pour les Oceania d’athlétisme, qui se dérouleront en mai 2026.







Rédigé par Manu Rodor le Lundi 6 Octobre 2025 à 16:03




