Koh-Lanta : Le deuxième tournage terminé à Taha’a

Tahiti, le 18 mai 2021 - Mardi après-midi, Denis Brogniart et Alexia Laroche-Joubert étaient à la présidence pour faire le bilan des deux éditions de Koh-Lanta tournées en Polynésie française récemment. L’une, en cours de diffusion, enregistre des records d’audience. L’autre s’est clôturée lundi et fêtera les 20 ans de l’émission avec un casting « all-star » d’anciens candidats emblématiques.



“Si je devais faire le teaser de cette saison, je vous dirais que ce seront des aventuriers charismatiques. Des gens qui ont marqué l’aventure de par leurs performances, leurs compétences en survie, dans les épreuves, dans la stratégie. C’est un mélange sur 20 ans d’ancienneté. 20 ans, 20 aventuriers qui ont marqué Koh-Lanta. La crème de la crème”. Même s’il ne peut dévoiler la liste des candidats de la prochaine édition « all-star » qui célèbrera les 20 ans de Koh Lanta, Denis Brogniart n’a pas caché son enthousiasme en évoquant le tournage qui s’est terminé la veille. Le présentateur emblématique de l’émission créée en 2001 ainsi que la directrice de la société de production Adventure Line Production (ALP) Alexia Laroche-Joubert, le directeur de production de l’émission Julien Magne mais aussi le directeur général de Air Tahiti Nui Michel Monvoisin, ont donné une conférence de presse mardi après-midi pour faire le bilan de ces deux années de tournage sur l’île de Taha’a et ses alentours.



“Les Armes Secrètes”, record d’audience



La saison tournée également au fenua l’année passée et intitulée “Les Armes Secrètes” bat actuellement des records. “C’est la meilleure audience chez les ménagères depuis 2007, record en nombre de téléspectateurs sur un lancement depuis 2017. C’est aussi un record historique depuis le lancement en 2001 sur les 15-34 ans avec 55% de parts de marché, c’est-à-dire un jeune adulte sur deux. Ce sont des scores énormes. Pour vous donner l’exemple de l’épisode diffusé il y a quinze jours, en consolidé, c’est-à-dire de l’audience télé en plus de la consommation en replay, on est à 6,5 millions de téléspectateurs sur un seul épisode”, s’est félicitée Alexia Laroche-Joubert. “Ce n’est pas facile de maintenir un programme pendant 20 ans, avec depuis quelques années deux éditions par an. Il y a un renouvellement constant qui est nécessaire à la fois pour surprendre les téléspectateurs mais aussi les aventuriers. Cela permet de pérenniser notre format que d’avoir cette jeunesse qui s’intéresse autant à Koh Lanta depuis plusieurs années”.



Après le tournage des “Armes Secrètes” il y a quelques mois, la société de production Adventure Line Production a décidé de renouveler son partenariat avec le fenua, en particulier avec l’île de Taha’a. En cette période de crise sanitaire, le tournage de cette deuxième saison a permis à de nombreux locaux de travailler malgré la fermeture des frontières qui impacte fortement les îles dépendantes du tourisme. “On a travaillé avec 216 personnes locales : 128 de Raiatea, 79 de Taha’a et 9 de Tahiti. Au total, on a collaboré avec 90 sociétés d’hébergement, de construction, d’outillage, bureautique, textile, transport et distribution”, a déclaré la directrice d’ALP. Alexia Laroche-Joubert qui évalue à près de 10 millions d’euros les dépenses liées à la production des deux éditions.



Le voyage par procuration



“Il y a une donnée qui est difficilement quantifiable, c’est la puissance de feu de Koh-Lanta sur l’attrait pour le pays. Le fait d’exposer la Polynésie crée une appétence de voyage. C’était très important pour nous de mettre en avant la richesse de la faune et la diversité des paysages en Polynésie française”, a poursuivi Alexia Laroche-Joubert avant que Denis Brogniart ne poursuive. “Il faut imaginer que l’on emmène depuis 20 ans les gens aux quatre coins du monde par procuration le vendredi soir. Koh-Lanta apporte une envie de voyager qui est décuplée en ce moment parce qu’on ne peut pas faire autre chose que de voyager par procuration à travers des images. La Polynésie française est la copie parfaite de ce qui fait rêver les gens. On n’avait jamais vu ce type de paysage. Des gens découvrent pour la première fois la Polynésie française autrement qu’à travers une simple carte postale. C’est unique. Les gens ont envie de voyager, et quand ils auront la possibilité de le faire et s’ils ont les moyens de partir en vacances, ils vont vouloir s’évader et vivre les vacances dont ils rêvent et dont ils ont été frustrés depuis trop longtemps” a développé l’animateur. Michel Monvoisin a quant à lui tenu à préciser que les recherches Google sur l’île de Taha’a avaient fortement augmenté depuis la diffusion des épisodes de Koh-Lanta.



L’année dernière, l’animateur avait insisté sur l’accueil des polynésiens. Hier, il a souligné le partage à tous points de vue entre les équipes de production et les locaux : “C’est un partage de compétences, de sentiments et d’expériences sur tout ce qu’on a vécu ensemble. Il y a un attachement, il a ce sens de la convivialité naturelle dans les relations. Ça n’existe pas ça en métropole. Quand vous rencontrez des gens, il y a toujours ce round d’observation. Mais ici tout va plus vite. J’ai envie de dire que la Polynésie est un accélérateur de sentiments. Franchement, ne croyez pas que c’est de la communication. Nous avons partagé comme rarement auparavant”.



Une prochaine saison « all-star »



Le directeur de la production de l’émission, Julien Magne a annoncé que la prochaine saison anniversaire, dont le tournage s’est clôturé lundi, réserve plein de nouveautés. “On est très contents de la saison que l’on vient de finir de tourner hier avec les poteaux et le dernier conseil. C’est une saison anniversaire, on fête les 20 ans de Koh-Lanta donc on a mis les petits plats dans les grands. On ne peut pas dévoiler grand-chose pour le moment. Ce que je peux dire c’est que l’on a créé une troisième île. Qu’est-ce qui va s’y passer, qui ira sur cette île, qu’elles seront les conséquences pour le jeu ? Ça, on va le garder secret. Pour la première fois dans l’histoire de Koh-Lanta, les aventuriers vont avoir des choix à faire. Des choix cruciaux qui vont marquer la suite de leur aventure, bouleverser ce qu’ils connaissent et ce que les téléspectateurs connaissent de l’émission”, a teasé le directeur de production. “Deux jours avant le début du tournage, on a annoncé le casting à nos équipes. Ils sont des habitués de Koh-Lanta et ils étaient sidérés de voir la qualité du casting”.



Alexia Laroche-Joubert a expliqué que la diffusion de cette prochaine édition anniversaire est prévue pour l’automne, sans pouvoir être plus précise : “C’est décidé par TF1 et, même nous, nous n’en sommes pas informés pour des histoires de concurrence entre chaines. On sait que la période sera entre septembre et décembre”. Il y a quelques semaines, une liste est sortie dans plusieurs médias annonçant la liste des candidats sélectionnés. Lorsque le sujet a été abordé, la directrice d’ALP a sèchement répondu. “Elle n’a jamais été confirmée par ALP ou par TF1. C’est un jeu, des tas de gens prétendent avoir la liste et sortent des noms sans savoir”.



1 600 tests en 6 semaines



Durant le tournage de l’édition plusieurs cas de Covid ont été détectés. Une personne a même dû être rapatriée sur Tahiti au CHPF. Alexia Laroche Joubert a tenu à clarifier que tous les protocoles sanitaires avaient été respectés à la lettre mais que, dès le départ, le risque zéro n’existait pas. “Nous avons réalisé 1 600 tests en 6 semaines, 9 cas Covid et un rapatriement au CHPF. On a dû s’adapter à des annonces du gouvernement avant le tournage qui ont bouleversé notre organisation. On a créé ce qu’on appelle une bulle sanitaire. Le tournage a environ 150 métropolitains et en mars ils étaient déjà 70 sur place. Il n’y avait que 8 personnes de nos équipes habilitées à parler avec 8 personnes locales. On a ensuite imposé une quarantaine, cinq jours avant le vol avec des tests à réaliser à J-10 et un autre à J-3. On a veillé à faire respecter le protocole sanitaire jour après jour pour éviter toute contamination de la population locale”.



Avec les records d’audience de la saison diffusée actuellement Alexia Laroche-Joubert annonce le premier épisode de l’édition des 20 ans de Koh-Lanta comme “un évènement”. Réponse dans quelques mois.