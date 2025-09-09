

King Gilles, le nouveau docteur Strange

Tahiti, le 11 septembre 2025 - Il a un CV affiché sur sa page Facebook à faire pâlir David Michigan, ce chantre du closing qui est venu dispenser sa bonne parole il y a près de deux ans au Fenua. Gilles King exerce depuis plusieurs mois en Polynésie française en distribuant ses fabuleux dons.





Gilles Neplaz, alias Gilles King, soigne tout, et surtout n’importe quoi, à grand renfort de récits religieux, de pensées positives avec un soupçon de mysticisme. Le vrai couteau suisse qui manquait à l’hôpital du Taaone qui se fatigue à faire venir des médecins qualifiés et à les payer.



Car oui, ce nouveau Jésus soigne, et gratuitement en plus, du moins lors de ses prestations en public avant de proposer des formations payantes en petit comité. Et ça marche. Ce n’est pas lui qui le dit, mais les nombreuses personnes qu’il filme sur sa page Facebook. Celui-ci remarche, celle-là n’a plus mal au dos, ce dernier encore a des cheveux noirs qui repoussent à la place de ses cheveux blancs. Mieux que Merlin l’enchanteur et David Copperfield réunis.



Une lectrice ayant assisté à son show à Arue, a tenu à nous alerter. “Je viens vers vous car j'ai assisté vendredi soir à une intervention de King Gilles, qui a eu lieu au gymnase de Arue avec des bus affrétés par la mairie pour permettre aux personnes des quartiers de venir. Une fois sur place, avec une amie, nous sommes interpellées par la tournure des événements. Ce monsieur prétend pouvoir soigner tous les maux, faire repousser des cheveux noirs et guérir des maladies grâce à des sons vibratoires. Il s'adresse à une population très disciplinée, qui fait les exercices et boit ses paroles... À la fin, il invite les gens à venir se faire soigner dans son centre... Et bien sûr… c'est payant”, explique-t-elle après cette soirée spirituelle particulière.



Plusieurs médecins du Taaone s’étaient aussi glissés dans l’assistance pour voir le Messie à l’œuvre et en sont ressortis assez décontenancés. Une autre, venue et pensant en apprendre plus sur les plantes médicinales, a fait demi-tour après cinq minutes “d’un show délirant où il prétend avoir guéri une personne de son cancer”.



Mais quel est donc ce nouveau miracle à dreadlocks ?

Docteur Strange et Yu-Gi-Oh! Sur internet, on peut découvrir Gilles Neplaz à l’image de ce qu’il souhaite laisser. Son site, Ayomum (le bien-être autrement), du nom de sa société créée en février 2023, peut nous aider à tracer ses dons. “Gilles Neplaz est un expert dans le domaine du Bien-être. Formé directement par le Grand Maitre Tao de renommé mondiale, Dr & Maitre Zhi Gang Sha. Gilles utilise des techniques anciennes pour transformer les blocages qu’un individu pourrait avoir dans sa vie (émotionnel, physique, mental, relationnel)”. Une vidéo d’une demi-heure sur YouTube en atteste. Pour un peu, il ferait revenir l’être aimé en moins de 24 heures.



Né en Martinique, il a fait un passage par Toronto et les Caraïbes où il a œuvré en tant que guérisseur du Tao. Il a même soigné sa tante, atteinte d’un cancer du poumon gauche puis du sein droit, à distance depuis Toronto. De la télémédecine en quelque sorte.



Sur sa vidéo de présentation, Gilles Neplaz explique avoir mis entre parenthèses sa brillante carrière de businessman en France, Chine, Australie, etc. (skateboards, importation d’appareils électroniques chinois) après avoir été paralysé de la main droite, puis du dos. Jusqu’à ce qu’il entende parler du grand maître Zhi Gang Sha.



À ce stade de la vidéo, on met sur pause, et les amateurs de Marvel repensent à Steven Strange, parti à Kamar-Taj rencontrer le Sorcier suprême pour devenir à son tour un Avenger. Gilles ‘‘Strange’’ Neplaz a auto-guéri son problème génétique et a décidé de dispenser son savoir. À Toronto tout d’abord, puis en Martinique.



On reprend la vidéo et on découvre qu’il a remis en place la colonne vertébrale brisée d’un chat en agitant sa main au-dessus de lui (désolé les vétérinaires, on vous envoie l’adresse du Sefi).



Aux Caraïbes, il a aidé la Dominique à se redresser du cyclone Maria en 2017 et en a profité pour aider des personnes. L’une souffrant des douleurs liées au diabète en secouant ses mains devant elle. Une autre en lui offrant une carte ‘‘Da Ai’’, mélange de carte Yu-Gi-Oh! et de tarot, avant de retourner dispenser ses dons avec l’association Amazone en Martinique.



Sur son site internet, on apprend aussi qu’il a financé, entre 2020 et 2021, 34 puits au Tchad, deux au Cambodge, un au Benin en compagnie de Dignité France.



Et quelle chance… Après son passage en Guadeloupe l’année dernière, il est aujourd’hui au Fenua depuis quelques mois.

Magic System À vrai dire, on ne comprend pas trop la volonté du gouvernement à vouloir réformer le RNS et toute la protection sociale en Polynésie française. Grâce à Gilles King, la CPS a dû faire de réelles économies sur les dépenses de santé.



Le 10 mai, il annonçait rentrer “chez lui”, en Polynésie, et commençait dès le 15 mai à propager sa bonne parole. Un temps étonnamment court pour ouvrir une patente et lancer son activité. Selon nos informations, aucune patente n’aurait d’ailleurs été ouverte au nom de Neplaz ou King.



Les salles sont pleines, dans ces soirées accordées par les tāvana des différentes communes. Il précise toutefois sur Facebook : “Ces techniques ne sont pas pour remplacer votre médecin ni votre traitement médical. Elles sont toutefois un très bon complément à ce que vous faites.” Une précision aussi apportée sur son site : “Nous rappelons à tous que nos Consultations, Ateliers bien-être, Techniques et outils sont complémentaires, accessibles à tous et ne se substituent en aucun cas à un diagnostic et suivi médical. Vous souffrez, avez des douleurs ? Consultez votre médecin.”



Alors les déplacements se multiplient pour des soins “sons et vibrations/techniques ancestrales”.



Les 16 et 17 juin à Bora Bora, les 18 et 19 juin à Raiatea, les 20 et 21 juin à Huahine, les 22 et 23 juin à Tahaa avec un même schéma. Pendant ce temps, le dispensaire de la commune de Tahaa informait passer en mode dégradé jusqu’au 19 septembre et qu’aucune consultation médicale ne serait assurée à Patio et Haamene. Un comble.



Les participants sont nombreux. On y retrouve Gabilou, des élus comme Gaston Tong Sang, Evans Haumani, Thomas Moutame, Teura Iriri, Damas Teuira, Oscar Temaru. Les récits sont poignants, pour ne pas dire miraculeux : “Encore de très belles transformations ce soir à Raiatea. Le monsieur qui n’arrivait pas hier à parler ni à lever ses bras car pas d’énergie dû à un Co.... long depuis 5 ans. Pathologie pulmonaire grave. Je l’ai pris en démonstration pour démontrer le pouvoir de la source (Te Atua manahope). Je lui ai transmis des champs vibratoires de lumière devant tout le monde en disant qu’ils verront les résultats dans les prochains jours. À la fin de la séance il s'est levé, a pris sa bouteille d'oxygène et a marché d'un pas décidé à sa voiture.”



Et puisque ça mord, on continue. Faa’a, les 1er et 4 juillet. Mahina, les 19 et 25 juillet ou encore les 29 et 30 août à Arue. Là encore, des miracles par paquets. Une femme a augmenté ses fonctions rénales de 8 à 15%. Une autre maigrit, sans changer son alimentation. Un homme n’a plus besoin de ses lunettes alors que cela fait 15 ans qu’il en portait.



Même la DSFE fait appel à lui à Maupiti dans le cadre d’un camp appelé “J’aime ma famille”, la neuvième édition d’un dispositif qui a sélectionné onze familles pour vivre une expérience de neuf jours à Maupiti et renforcer les liens familiaux. Des précisions ont été demandées au ministère des Solidarité sur le bienfondé de cette prestation et son coût. Demandes de précisions qui sont restées sans réponses.



"On peine à réunir 50 personnes quand on fait des séminaires de prévention santé, et là, c’est carrément par bus entiers que les maires envoient leurs administrés à ces shows mystiques. C’est décourageant”, explique de son côté un membre de l’Institut du cancer en Polynésie française.

Service après-vente



Le sauveur aussi est en vente. Pour 500 euros par exemple, recevez à distance un “Soin Quantique Très Spécial” pour “une opération chirurgicale à niveau spirituelle”. Comprenne celui qui pourra.



Pour les mélomanes, sa femme, Celia, propose ses albums, mais aussi des packs de quatre cours de chant + 15 leçons préenregistrées pour apprendre à chanter pour 299 euros, prix en promotion… là encore.



Et surtout, si la première soirée publique est souvent gratuite, la seconde est à 4 000 francs. Très vite rentable quand on voit la multiplication de ses interventions publiques.



Ce n’est finalement que justice pour un homme qu’une biographie sur Amazon présente de façon dithyrambique : “Entrepreneur et consultant marketing depuis une dizaine d'années. Avec de nombreuses expériences marketing en Europe, dans la Caraïbe francophone et au Canada. Gilles Neplaz a acquis la capacité d'enseigner les stratégies marketing complexes, dans des mots simples et compris de tous. (…) Consulté dans plus de 50 pays dans le monde, les stratégies marketing exposées par Gilles Neplaz sont d'une valeur exceptionnelle. Son blog marketing qui a beaucoup de croissance parle de lui-même



Pas de chance cependant. Les sites techniquesmarketing.fr et réussir-au-canada.com sont tous fermés.



Nous avons tenté de joindre Gilles King bien entendu. Sur les réseaux ainsi que sur le numéro de téléphone laissé sur Facebook. Sans succès, nos questions envoyées sont restées sans réponses. Après, le bénévolat, ça a ses limites. Même les prêtres font la quête. Sur son site, Ayomum, on y vend les livres de maître Sha, des calligraphies pour 71 euros, des “douches de lumières connectée au cœur de Jésus” pour 150 euros ou encore un “bracelet de survie bleu” pour 10 euros.Le sauveur aussi est en vente. Pour 500 euros par exemple, recevez à distance un “Soin Quantique Très Spécial” pour “une opération chirurgicale à niveau spirituelle”. Comprenne celui qui pourra.Pour les mélomanes, sa femme, Celia, propose ses albums, mais aussi des packs de quatre cours de chant + 15 leçons préenregistrées pour apprendre à chanter pour 299 euros, prix en promotion… là encore.Et surtout, si la première soirée publique est souvent gratuite, la seconde est à 4 000 francs. Très vite rentable quand on voit la multiplication de ses interventions publiques.Ce n’est finalement que justice pour un homme qu’une biographie sur Amazon présente de façon dithyrambique : “Entrepreneur et consultant marketing depuis une dizaine d'années. Avec de nombreuses expériences marketing en Europe, dans la Caraïbe francophone et au Canada. Gilles Neplaz a acquis la capacité d'enseigner les stratégies marketing complexes, dans des mots simples et compris de tous. (…) Consulté dans plus de 50 pays dans le monde, les stratégies marketing exposées par Gilles Neplaz sont d'une valeur exceptionnelle. Son blog marketing qui a beaucoup de croissance parle de lui-même www.techniquesmarketing.fr . Gilles Neplaz est aussi l'auteur de la série de livres “Réussir au Canada”. Avec des dizaines de milliers de pages vues par mois sur ses divers blogs, les conseils de Gilles Neplaz en matière de réussite font la différence dans la vie de nombreuses personnes. »Pas de chance cependant. Les sites techniquesmarketing.fr et réussir-au-canada.com sont tous fermés.Nous avons tenté de joindre Gilles King bien entendu. Sur les réseaux ainsi que sur le numéro de téléphone laissé sur Facebook. Sans succès, nos questions envoyées sont restées sans réponses.

Le beurre et l’argent du beurre Ouf, la bonté de Gilles King n’a pas de frontières. Alors qu’il soigne les corps, son “amie Gessie” est arrivée il y a peu au Fenua et se propose de soigner vos finances. “Je vous avais promis que j’allais vous aider à améliorer vos finances”, explique-t-il le 18 août. “Et là, j’ai une de mes amies qui a une académie pour entraîner et aider les gens à améliorer leurs finances. C’est absolument incroyable. Elle arrive en Polynésie. Elle a aidé plusieurs personnes en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane à créer des revenus assez intéressants en plan B qui permettent de compléter vos revenus et qui vous permet de faire de l’argent avec votre téléphone portable. (…) Si vous êtes juste curieux et pas intéressés, c’est pas la peine de venir car les places sont limitées. (…) J’ai des amis qui l’ont fait. En deux-trois mois, ils ont généré des revenus de 1 million, 2 millions.”



Si ça sent le closing et que ça y ressemble… C’est peut-être parce que ça en est.



Son amie Gessie, de l’Académie Stardust est en tournée exclusive en Polynésie française. Son crédo : “De la finance à l’abondance par le savoir et l’automatisation ”. Tout un programme fourni par une experte… en beurre. Ça ne s’invente pas.

“Introduction aux marchés financiers, FX, crypto pour tous !”, “Protège ton portefeuille, élève ton mindset en t’éduquant financièrement dans ta communauté”. Voilà ce qui est censé faire venir le chaland. Une ressemblance troublante avec les élucubrations de David Michigan.



Et ce programme, c’est sur Whatsapp qu’il est dispensé dans des boucles réservées à ceux qui veulent participer. Un moyen très pratique de récupérer les coordonnées téléphoniques.



En faisant des recherches sur cette prétendue recette miracle proposée, aucune occurrence n’apparait sur internet concernant Stardust.FX, sauf les réunions proposées en Polynésie et quelques-unes déjà tenues en Guadeloupe.



Par malchance pour Gessie, Stardust est aussi le nom de l’arnaque qui sévit depuis quelques mois et qui a été dénoncée tout récemment par RMC. Un appel téléphonique atterrit directement sur votre répondeur. Un voyant affirme avoir quelque chose d’important à vous dire et une fois l’appel passé on vous propose avec insistance une consultation accessible pour 100 euros de l’heure. Les crédules donnent leurs coordonnées bancaires, et le tour est joué. Une similarité dans les noms des sociétés qui, espérons-le, ne porte pas préjudice à ce vertueux business qu’est le closing.

Paroles d’élus…

Teura Iriti

“Il a toujours promis d’aider l’autre”



Contactée, la maire de Arue ayant autorisé et participé au show christique de Gilles King a défendu le projet. “Ce n’est pas un guérisseur, il le dit lui-même”, explique-t-elle. “Il a montré deux méthodes de respiration lors de sa soirée gratuite. C’est de la médecine chinoise qui date de plus de 2.500 ans. Lui-même étant jeune, il a été très malade. Il s’en est sorti, a beaucoup étudié et a toujours promis d’aider l’autre. Si chacun exerce cette méthode, cela pourrait beaucoup améliorer la santé des personnes.”



Quand on évoque les coûts demandés pour les séances personnalisées après la séance gratuite, où le soi-disant soin du cancer de sa tante par téléphone depuis Toronto, l’élue n’en démords pas. “Chacun est libre. Moi, ce soir-là, j’ai juste vu les méthodes de respiration. Chacun est libre de pratiquer ou non, de continuer ou non. À aucun moment il a dit qu’il guérissait.”



C’est quand on évoque l’arrivée de son amie closeuse que la voix de l’élue semble un peu plus embarrassée. “Ça, je ne suis pas au courant. J’ai fait les séances de respiration, je ne suis pas allée plus loin.”





Thomas Moutame

“Les gens ont pleuré”



“J’ai suivi ses formations à Taputapuātea et à Tumaraa. C’est véridique ! Il faudrait voir le ministre de la Santé, le président du gouvernement, pour les informer. Il y a une infirmière, avec un cancer de l’utérus. Elle était condamnée, inopérable avec des nodules. Elle a rencontré Gilles en ville. Il lui a parlé des méthodes ancestrales. Il l’a vue plusieurs fois. Au bout de quatre mois, son médecin a dit ‘C’est pas possible, il n’y a plus rien’. C’est incroyable. Il faut bien suivre ses méthodes. C’est comme le médecin quand il te donne une ordonnance. Ma sœur avait mal au pied, au genou. Elle a vu Gilles deux fois, elle n’a plus mal. Samedi soir, à Tumaraa, c’était incroyable. Les gens ont pleuré. Il y avait une infirmière, de Martinique. Elle nous disait de ne pas tenter cette méthode, sinon les pharmacies ne vont plus marcher. Les 21 et 22 septembre, il sera à Taputapuātea, Je serai là. » Contactée, la maire de Arue ayant autorisé et participé au show christique de Gilles King a défendu le projet. “Ce n’est pas un guérisseur, il le dit lui-même”, explique-t-elle. “Il a montré deux méthodes de respiration lors de sa soirée gratuite. C’est de la médecine chinoise qui date de plus de 2.500 ans. Lui-même étant jeune, il a été très malade. Il s’en est sorti, a beaucoup étudié et a toujours promis d’aider l’autre. Si chacun exerce cette méthode, cela pourrait beaucoup améliorer la santé des personnes.”Quand on évoque les coûts demandés pour les séances personnalisées après la séance gratuite, où le soi-disant soin du cancer de sa tante par téléphone depuis Toronto, l’élue n’en démords pas. “Chacun est libre. Moi, ce soir-là, j’ai juste vu les méthodes de respiration. Chacun est libre de pratiquer ou non, de continuer ou non. À aucun moment il a dit qu’il guérissait.”C’est quand on évoque l’arrivée de son amie closeuse que la voix de l’élue semble un peu plus embarrassée. “Ça, je ne suis pas au courant. J’ai fait les séances de respiration, je ne suis pas allée plus loin.”“J’ai suivi ses formations à Taputapuātea et à Tumaraa. C’est véridique ! Il faudrait voir le ministre de la Santé, le président du gouvernement, pour les informer. Il y a une infirmière, avec un cancer de l’utérus. Elle était condamnée, inopérable avec des nodules. Elle a rencontré Gilles en ville. Il lui a parlé des méthodes ancestrales. Il l’a vue plusieurs fois. Au bout de quatre mois, son médecin a dit ‘C’est pas possible, il n’y a plus rien’. C’est incroyable. Il faut bien suivre ses méthodes. C’est comme le médecin quand il te donne une ordonnance. Ma sœur avait mal au pied, au genou. Elle a vu Gilles deux fois, elle n’a plus mal. Samedi soir, à Tumaraa, c’était incroyable. Les gens ont pleuré. Il y avait une infirmière, de Martinique. Elle nous disait de ne pas tenter cette méthode, sinon les pharmacies ne vont plus marcher. Les 21 et 22 septembre, il sera à Taputapuātea, Je serai là. »

Claire, participante à la soirée de Arue “La mairie accrédite et cautionne ce genre de truc”

Pouvez-vous m’expliquer pourquoi vous étiez à cette soirée ?

“Je pensais assister à une séance de vibration sonore avec des bols thibétains, comme cela se pratique de plus en plus. J’étais étonnée que la mairie de Arue affrétait des bus pour y faire descendre des gens des quartiers. Le gymnase était rempli et on a tout de suite été interpellé par ce monsieur qui ne fait pas du tout de voyage sonore avec des bols thibétains. Enfin si, il y a en avait un, mais surtout il parlait beaucoup. C’était une logorrhée qui durait, durait. Le voyage sonore, c’était des vibrations qu’on devait faire avec le corps. On posait la main sur le torse et on devait faire des ‘‘ahhhhh” pendant trois minutes en fermant les yeux. Et après il disait ‘‘Ça va mieux, hein, ça va mieux’’ et le public répondait ‘‘Ouiiii”. C’était très étonnant comme méthode Coué.”



Mais quels étaient ses propos ?

“Entre chaque exercice, il parle beaucoup, c’est saoulant. Il nous dit, ‘Je ne marchais plus quand j’avais 19 ans. Je me suis guéri grâce à cette méthode. Regardez comme je suis en bonne santé. Si vous aussi vous voulez guérir, il faut faire ces exercices trois fois par jour’.”



C’est un peu facile…

“Oui, et ce n’est pas tout, il nous a expliqué qu’il pouvait stopper la pousse des cheveux blancs, guérir le mal de dos, etc. Puis il continue et il refait ses sons et il s’arrête pour nous dire : ''Maintenant, on va passer aux cadeaux.''”



Quels cadeaux ?

“Le premier, c’est sa fille qui est venue chanter. Le deuxième, c’est une personne qui est venue nous dire comment nous faire de l’argent avec notre téléphone portable. Je ne sais plus comment elle s’appelle.”



Gessie ?

“Ah oui voilà. Il l’a mise sur scène pendant trois minutes, il ne s’est rien passé et après Gilles King est revenu en disant : ‘Vous l’avez senti, vous l’avez senti ?’ Son histoire de faire des gains avec son téléphone, c’est vraiment à la limite de l’escroquerie. Et le troisième cadeau, c’est sa femme qui est venue chanter. Et là, c’était le plus beau moment pour le coup. Elle chante bien et il y avait du handpan (instrument à percussions), c’était très agréable. Ensuite il est passé en disant ‘Voilà, je me mets au centre. Il y a beaucoup de choses gratuites, mais si vous ne pouvez pas vous déplacer, je viendrais, mais ce n’est pas gratuit. Si vous venez dans mon centre, vous demandez King Gilles’. Il nous a aussi présenté son fils qui, depuis l’âge de 7 ans, serait thérapeute.”



Et il y avait beaucoup de monde donc.

“C’est ce qui m’a beaucoup gêné dans cette histoire, c’est que la mairie accrédite et cautionne ce genre de truc. Des bus ont été affrétés pour aller chercher dans des quartiers des personnes qui ne sortent pas beaucoup de chez elles et qui n’ont pas nécessairement la capacité de prendre du recul sur ce qu’elles ont vu ce soir-là. La mairie de Arue avait même communiqué sur sa page Facebook. Et à la fin aussi – chose extraordinaire – il fait une collecte pour financer auprès de “bons donateurs”, comme il les appelle, l’acquisition de matériel de pêche. Après, je vois sur Facebook qu’il se vante d’avoir fait des dons, toujours avec sa Gessie, de kits de pêche à Huahine. C’est même pas lui qui les finances !”

Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 11 Septembre 2025 à 18:15 | Lu 2084 fois



