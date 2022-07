Kiara Aukara, Miss vahine-tāne 2022 : "Le regard des gens a changé"

Tahiti, le 18 juillet 2022 - La 26e élection de Miss vahine-tāne s'est déroulée le 2 juillet au restaurant Hotu Catering, à Punaauia, organisée par un tout nouveau comité. Six candidates s'étaient présentées. Rencontre avec Kiara Aukara, 23 ans, qui a été sacrée Miss vahine-tāne 2022.



Pourquoi as-tu choisi de te présenter à l'élection de Miss vahine-tāne ?



“C'est un rêve que j'ai toujours voulu réaliser, mais je me suis inscrite sur un coup de tête. Je me suis dit que c'était une nouvelle expérience à vivre. On ne pensait qu'on aurait autant d'ampleur après l'élection.”



Quelle a été ta réaction après ton sacre ?



“C'est la réaction de toutes les Miss ! C'était une surprise. Ce n'est pas que je ne pensais pas gagner, mais sur le coup, quand on te demande de ne pas pleurer, tu le fais quand même. C'était une grande surprise !”



Tu t'es préparée comment ?



“Je ne pensais pas qu'une élection demandait beaucoup de temps pour se préparer. C'est beaucoup de sacrifices, beaucoup de répétitions. On s'est préparées pendant deux mois.”



Qu'est-ce qui a changé depuis que tu es devenue Miss ?



“Depuis que je suis devenue Miss, beaucoup de choses ont changé. Je suis très sollicitée. On m'appelle tous les deux ou trois jours pour une interview ou pour des petites représentations. En parallèle de l'élection, j'ai fait le Heiva. Je ne suis même plus vue comme une danseuse dans mon groupe, je suis carrément vue comme une Miss ! Partout où je passe, j'ai des regards. On m'arrête dans la rue pour me demander des photos, des autographes parfois. Dans chaque boutique où je vais, je me fais toujours remarquer, même sans l'écharpe. Mais parfois, ça peut être un peu pesant. Je suis toujours obligée d'avoir le sourire…”



C'est une fierté, malgré tout, de représenter ta communauté ?



“Oui, c'est une grande fierté. Surtout qu'avant, ce n'est pas que je ne m'assumais pas, mais j'avais honte. J'étais un peu timide, je me cachais des gens, je voulais passer inaperçue. Alors qu'aujourd'hui, j'ai acquis une grande assurance pour pouvoir me montrer, pouvoir assumer qui je suis vraiment.”



Justement, quel est le regard des gens ?



“Je trouve que depuis que j'ai été élue Miss, le regard sur moi a beaucoup changé. Je ne reçois pas de critiques directes, verbales ou autres. Il y a des petites moqueries, c'est normal, on ne pourra pas changer entièrement la vision des gens, mais moi, je trouve que ça passe.

En général, la vision que les gens ont de nous évolue dans le bon sens. Il faut y aller petit à petit. Mais cette élection contribue à faire évoluer les mentalités. C'est une élection qui fait parler. Dans cinq ou dix ans, je pense que ça aura encore changé un peu plus. Surtout que notre nouveau comité essaie de se rapprocher plus de la féminité que du transgenre.”



Quelles sont tes perspectives pour cette année de règne ?



“Je vais participer au concours de Miss Trans France (en 2023, les inscriptions pour l'élection 2022 étant closes, NDLR). Donc je vais me préparer durant toute l'année pour représenter la Polynésie à cette élection. C'est stressant. D'un petit concours, je passe à un énorme concours. Je ne me rends pas encore vraiment compte, mais c'est sûr que quand l'échéance va arriver, je vais stresser !

Je vais aussi peut-être jouer dans un film. On m'a demandé de participer à un long métrage sur les androgynes de la Polynésie française, en août-septembre. J'attends la réponse de la productrice.

J'ai très envie de représenter ma communauté. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais rien refusé. Je veux montrer la détermination d'une transgenre.”

Le palmarès Miss vahine-tāne 2022 : Kiara Aukara

1re dauphine : Line Chun

2e dauphine : Shanna Pahoa Mahagafanau

Miss Heiva : Tetauira Nora

Miss sympathie : Reva Tearea

Meilleur costume : Latika Riveta

Un nouveau comité organisateur L'élection de Miss vahine-tane, qui en est à sa 26e édition, a depuis le mois de mai dernier un nouveau comité organisateur. Présidé par Doriana Wong, ce comité souhaite faire évoluer l'élection en lui apportant plus de modernité, mais aussi avoir plus de candidates et plus de sponsors pour les prochaines élections. “Je souhaite valoriser les femmes transgenres et leur donner plus de visibilité”, un élément essentiel, selon Doriana Wong, pour faire évoluer les mentalités sur la transidentité. “On est plus accepté ici à Tahiti que dans le reste du monde. Mais dans les familles, il peut y avoir des problèmes d'acceptation, surtout au niveau des parents. Il y en a qui n'acceptent pas que leur petit garçon devienne une jeune fille.” Le comité œuvre également aux côtés de plusieurs associations, notamment Solidarité pour la vie, pour les aider dans leurs actions caritatives.



