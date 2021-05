Kevin Kouider enchaine à la Toa no Faa'a

Lire aussi >> Kevin Kouider enlève la première étape de la Te Toa Faa'a

Les 'aito avaient rendez-vous, ce samedi, pour la deuxième étape de la Toa no Faa'a, course organisée sous forme de mini-championnat par quatre clubs de la commune (Team Faa'a Va'a, O Hiva Nui, Team VIP et Tefana Va'a). La première étape, le 10 avril, avait rassemblé une quarantaine de 'aito. Samedi pour la deuxième levée ils étaient 74 inscrits en séniors hommes, la catégorie reine. On retrouvait notamment Kevin Kouider, vainqueur de la première étape. Le rameur de Pirae Va'a avait alors devancé au sprint sur la ligne d'arrivée à Vaitupa, Charles Teinauri, de Shell Va'a, et Kyle Taraufau, du Team Air Tahiti Va'a.Pour cette deuxième levée, les 'aito ont eu droit au même parcours que la première étape. Soit 22 km avec un départ à la pointe de Vaitupa, puis direction la passe de Papeete pour sortir en plein océan avant d'entamer une remontée jusqu'à la passe de Taapuna et de se diriger enfin vers Vaitupa.Et il faut croire que ce parcours sur la côte ouest réussi bien à Kevin Kouider. Le petit frère de Steeve Teihotaata, qui était lui absent de la course samedi, a en effet une nouvelle fois été le plus fort. En tête au moment d'aborder le dernier virage au niveau de l'hôtel Intercontinental, Kouider a résisté au retour de Revi Thong Sing et de Raihere Tevaearai pour l'emporter après 1h47'55 de course. Le 'aito de Pirae Va'a enchaine donc un deuxième succès et se pose comme l'un des patrons du va'a hō'ē cette saison.A noter par ailleurs que si aucun Shellien ne s'est imposé samedi, ils étaient encore cinq dans les dix premiers de la course. On remarque également le retour en force des rameurs d'EDT Va'a. Rete Ebb, quatrième, a été à la bagarre pour la victoire. Et ses coéquipiers Lono Teururai et Heiva Paie Amo se sont classés respectivement dixième et onzième.Dans les autres catégories, Marguerite Temaiana, intouchable chez les dames depuis le début de saison, s'est de nouveau imposée. Et en juniors Tauhere Pirato a également enchainé en décrochant son deuxième succès de la l'année. Prochain rendez-vous pour les 'aito du va'a le 15 mai à Punaauia pour le Mémorial Guy Temauri.