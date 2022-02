Kevin Kouider arrache la victoire à la Taaroa Race

Tahiti, le 26 février 2022 – Kevin Kouider a remporté, ce samedi, la Taaroa Race, première course de va'a de la saison. Le 'aito de Pirae Va'a a bouclé l'aller-retour entre Taapuna et Papeete (22 km) en un peu plus d'une heure et cinquante minutes de course. Kouider a devancé au sprint Taputea Tehetia, de Shell Va'a. Un autre Shellien, Taaroa Dubois, complète le podium de cette édition chez les hommes. Du côté des dames, on note la victoire de Vaimiti Maoni.



Plus d'infos et les classements à venir....