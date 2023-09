Kevin Céran-Jérusalémy remporte le Paquet Save Va'a

Tahiti, le 2 septembre 2023 – Près de 400 rameurs, toute catégorie confondue, étaient au départ ce samedi à la Pointe Vénus du Paquet Save Va'a. Chez les hommes, le quintuple vainqueur du Te 'Aito, Kevin Céran-Jérusalémy, s'est imposé sur le parcours de 24 km entre Mahina et Taaone en un peu plus d'une heure et demi. Le Shellien Brice Punuataahitua a pris la deuxième place et le podium est complété par Tutearii Hoatua. Du côté des dames, Iloha Eychenne l'a emporté et en junior Keoni Sulpice a été le plus costaud.



Plus d'infos à venir....