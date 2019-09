Kevin Besson fait le bzzz

Pour accompagner l'apiculteur dans son quotidien, Kevin Besson a donc eu la judicieuse idée de mettre en place une solution de gestion connectée des ruches. Concrètement, le jeune entrepreneur va procéder à l'installation des capteurs dans la ruche, au contact direct de la colonie et sur le rucher. Ces capteurs vont recueillir de nombreuses informations concernant la météo, l'humidité, l'état du stock, le poids… Tout cela sans gêner le moins du monde le travail de ces petits insectes butinants.

"Le vrai challenge n'est pas que le simple recueil de données, mais bien de les analyser pour en extraire ce qui intéresse l'apiculteur. Est-ce que les abeilles vont bien ? Est-ce qu'elles sont en train de produire du miel ? Quelles sont les prochaines étapes qui pourront optimiser la production tout en maintenant l'état de santé des abeilles ? Car, pour moi, un bon miel, c'est un miel qui va être fabriqué par des abeilles en bonne santé et qui sont respectées ", insiste cet aficionado des abeilles.



Au-delà de cette aide essentielle apportée à l'apiculteur dans sa gestion quotidienne de ses ruches, les données recueillies par LeadBees vont également servir à la recherche scientifique de l'espèce.



À l'heure actuelle, le projet est en pleine phase de tests et d'ajustements en France métropolitaine et à Tahiti. "On a environ une quinzaine de sites aux quatre coins de l'Hexagone. Il y a quelques contraintes techniques à Tahiti, car nos capteurs fonctionnent avec des réseaux spécifiques aux objets connectés, qui ne sont pas forcément déployés partout, mais on y travaille", précise-t-il.



La période de tests est prévue jusqu'à la fin de l'année. "Cela nous permet d'ajuster au mieux aux besoins de l'apiculteur. On souhaite passer à la phase de commercialisation dès début 2020", indique le startupper, qui espère également bien développer des passerelles, non seulement avec la Nouvelle-Calédonie, mais également avec la zone Pacifique.



Kevin Besson sera présent au prochain Digital Festival Tahiti du 16 au 19 octobre pour recevoir le Prix Spécial Outre-mer 2019 by Tech4slands.