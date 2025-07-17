

Kenya : un avion ambulance s'écrase sur des maisons près de Nairobi, au moins 6 morts

Nairobi, Kenya | AFP | jeudi 07/08/2025 - Au moins six personnes sont mortes et deux ont été gravement blessées lorsqu'un avion ambulance s'est écrasé jeudi après-midi sur des maisons en banlieue de Nairobi, a-t-on appris auprès des autorités locales.



Dans l'avion, "nous avons perdu quatre personnes, dont le pilote. La maison sur laquelle il est tombé a eu des blessés graves et deux personnes sont aussi mortes", a déclaré à la presse Henry Wafula, l'administrateur du comté de Kiambu, où l'accident a eu lieu.



M. Wafula a également fait état de deux personnes, dont une vieille dame, sévèrement blessées, qui ont été évacuées dans un hôpital.



Sur les lieux de l'accident ne restent que des morceaux éparpillés de l'aéronef et des maisons complètement anéanties, qu'il a percuté, a constaté une équipe de l'AFP sur place.



Une excavatrice creusait le sol à 18H00 locales (15H00 GMT), sous le regards de centaines de badauds. Dans la foule, une femme, qui habitait dans une des maisons détruites, hurlait : "mon fils, mon fils".



L'avion, parti d'un petit aéroport au centre de Nairobi, devait rejoindre Hargeisa, la capitale du Somaliland, a indiqué dans un communiqué la compagnie d'ambulance aérienne AMREF Flying doctors, à qui l'aéronef appartenait.



"A l'heure qu'il est, nous coopérons totalement avec les autorités aériennes et les équipes d'urgence pour établir les faits", a poursuivi le patron de cette entreprise, Stephen Gitau, dans ce texte.



Une ambulance d'AMREF Flying doctors était présente sur les lieux de l'accident, autour de laquelle le personnel semblait choqué, l'une de ses employés sanglotant.



"L'avion a pris feu dans les airs" puis s'est écrasé "dans un endroit où il y avait à peu près 12 maisons", a raconté à l'AFP Tasha Wanjira, une résidente de Kiambu.



"L'avion est passé tout près de notre immeuble et l'a fait trembler", a déclaré Irene Wangui, une autre habitante, qui a narré avoir vu des "lambeaux de corps disséminés partout" après le crash.



"J'ai tout perdu", a indiqué, en larmes, à l'AFP Margaret Wairimu, dont la maison a intégralement brûlé. "Mais Dieu merci, mes enfants n'étaient pas dans les parages", a-t-elle ajouté.

le Jeudi 7 Août 2025 à 06:49 | Lu 64 fois





