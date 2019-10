Ken Carlter en concert à To'ata le 11 octobre

Papeete, le 2 octobre 2019 - Le chanteur tahitien Ken Carlter revient à Tahiti pour effectuer la première date de sa nouvelle tournée sur ses terres. L'interprète de Ia Ora Na se produira le 11 octobre sur la scène de To'ata.



Après une tournée d'été en métropole où près de 150 000 spectateurs ont chanté et dansé sur sa chanson Ia Ora Na, Ken Carlter revient au fenua pour se produire place To'ata vendredi 11 octobre.

Avec son tube de l'été classé N°1 sur les radios françaises dans la catégorie World Music (Musiques du

Monde) durant 22 semaines, l'artiste tahitien, qui a signé chez Sony, a franchi un cap. Au-delà de la France, la chanson Ia Ora Na a fédéré dans le monde avec sa chorégraphie et ses vidéos virales.



En préparation de sa nouvelle tournée pour 2020 et d'un Casino de Paris le 19 novembre prochain, Ken Carlter revient donc à Tahiti pour effectuer la première date de cette nouvelle tournée sur ses terres.

Au programme, trois heures de spectacle avec des invités de marque comme Kalou Gooding du Trio Kikiriri & Gilbert Martin, Major Son, un duo électro qui monte sur les radios françaises ou encore Tommy Driker.