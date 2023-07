Kayak : Une championne du monde kiwi pour travailler la vitesse

Tahiti, le 30 juillet 2023 - La multiple championne du monde de kayak, Teneale Hatton, a dispensé, entre lundi et vendredi, un stage aux licenciés de la fédération polynésienne de kayak surfski. Les séances d'entraînement ont notamment porté sur les courses de vitesse en vue des Jeux du Pacifique.



C'est une grosse référence du kayak mondial qui s'est déplacée la semaine dernière au fenua. Teneale Hatton, multiple championne du monde de vitesse, a en effet dispensé pendant une semaine, sur le plan d'eau de Aorai Tini Hau, des stages aux licenciés de la fédération polynésienne de kayak surfski (FPKS) allant des novices aux rameurs les plus expérimentés. Au total, près de 40 rameurs ont pu bénéficier des conseils de la Néo-Zélandaise. “Dans tous les groupes que j'ai eus cette semaine, il y avait beaucoup d'enthousiasme et aussi beaucoup d'envie d'apprendre”, indique celle qui compte également deux participations aux Jeux olympiques (2012 et 2016).



Et les séances d'entraînement ont notamment porté sur les courses de vitesse, un point faible reconnu par la fédération polynésienne de kayak, présidée par Roland Barff, et qu'il faut travailler en vue des Jeux du Pacifique, organisés en fin d'année aux îles Salomon. “Le Tahitien est physique mais la technique de rame en kayak, on ne l'a pas. Et avoir des champions de ce niveau, comme Teneale Hatton, qui viennent nous prodiguer des conseils, c'est évidemment un gros plus pour nous”, ajoute le dirigeant.







“Sur notre technique, il faut vraiment tout changer”



Pendant une semaine, la dizaine de rameurs qui composaient le groupe de rameurs chevronnés de la FPKS se sont donc abreuvés de la technique de leur invitée kiwi. “Sur notre technique, il faut vraiment tout changer”, atteste Roland Barff. “Déjà au niveau des jambes où il doit y avoir un balancement, la puissance doit partir de là. Puis sur le haut du corps, il faut être gainé, ensuite il y a la transmission avec les bras pour ramer. Et c'est cette transmission entre les jambes et le haut du corps que l'on n'a pas (...) Après, il y a aussi l'angle d'attaque de la pagaie dans l'eau qu'il faut que l'on corrige.”



“La semaine a vraiment été excellente”, affirme pour sa part Teneale Hatton. “Évidemment, ça va prendre du temps pour qu'ils assimilent tout ce qu'ils viennent d'apprendre. Mais tant qu'ils restent sérieux et concentrés sur leurs objectifs, les résultats viendront.”



Les kayakistes polynésiens auront un peu plus de deux semaines pour digérer les séances dispensées par la Néo-Zélandaise. Puis ce sera au tour d'une autre pointure du kayak mondial, Valentin Henot, coach de la sélection australienne U23. À un peu moins de quatre mois des Jeux du Pacifique, la fédération polynésienne de kayak surfski met toutes les chances de son côté pour combler son retard au sprint.