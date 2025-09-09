

Kauli Vaast vice-champion du monde ISA

Tahiti le 14 septembre. Le champion olympique de Paris 2024 a porté haut les couleurs du Fenua en décrochant ce dimanche la médaille d'argent aux Surfing Games, sur les vagues de Surf City, au Salvador.



Après une semaine lors de laquelle il a enchaîné les très bons résultats, Kauli Vaast a décroché dimanche la médaille d'argent des ISA World Sufing Games 2025 au cours d’une finale lors de laquelle il aura laissé exploser son talent.



Cette deuxième place, Kauli Vaast est allé la chercher après 24 minutes à attendre enfin une vague sur laquelle il puisse exprimer son potentiel. Déjà accrédité d’un 8,70, il réussissait de très belles manoeuvres à 6 minutes de la fin pour décrocher un 8,87, lui offrant la deuxième place de la finale derrière l'Australien Dane Henry, lui aussi auteur de 360 airs très bien exécutés, qui lui ont valu une note totale de 18.17. Le second australien de cette finale, Morgan Cibilic, termine à la troisième marche du podium avec 14.77, preuve que cette ultime série était d’un niveau très élevé.



"C’est super, content d’être deuxième", a-t-il déclaré au site Olympics.com. "C’était une belle journée de compétition. Je suis super fier de mon équipe. Le mot d’ordre était “n’abandonne jamais”. Et pendant toute la compétition, personne n’a jamais abandonné dans notre équipe. Il y avait un bon état d’esprit, un bon mana comme on dit à Tahiti. J’étais content de représenter la France."



"En 2023, j’ai fait cinquième et en 2024 troisième, à chaque fois je m’améliore donc l’année prochaine, j’espère gagner", a-t-il conclu.



Avec cette deuxième place, le Tahitien aide à hisser l’équipe de France au 4e rang mondial, bien aidé par la troisième place de Jorgann Couzinet, 3e de la finale du tableau principal.



Chez les femmes, l'Espagnole Janice Etxabarri s’impose devant la Portugaise Yolanda Sequeira et l'Australienne Sally Fitzgibbon. Le classement par équipes a été remporté par l'Australie, qui devance le Pérou et l'Espagne.



La France, double tenante du titre, termine au pied du podium.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Dimanche 14 Septembre 2025 à 11:05 | Lu 626 fois



