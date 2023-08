Kauli Vaast tout proche de la victoire au Pro Anglet

Tahiti, le 27 août 2023 - Kauli Vaast a disputé, ce dimanche, la finale du Pro Anglet (QS 3000). Le surfeur de Vairao est passé tout proche de sa deuxième victoire de la saison sur le circuit QS en ne s'inclinant que de 0.03 point face à Tiago Carrique. Michel Bourez, le deuxième meilleur tahitien sur la côte basque, a été éliminé en quart de finale.



Après sa victoire au Pro Taghazout en février dernier, ll n'a pas manqué grand chose à Kauli Vaast ce dimanche pour remporter le Pro Anglet (QS 3000), troisième manche européenne du circuit des qualifying series. Sur la côte basque, le surfeur de Vairao s'est incliné en finale d'un rien face au natif du Costa Rica, Tiago Carrique.



Le Tahitien a été le premier à frapper sur le spot de la Chambre d'Amour en obtenant sur sa troisième vague une note de 6.00. Vaast a eu plus de mal à trouver un back-up pour conforter son avance et a du se contenter pendant de longues minutes d'un 4.67 et d'un total de 10.67). Carrique de son côté, très actif sur cette finale avec 12 vagues surfées, s'est installé en tête dans les quinze dernières minutes de la série. Le futur vainqueur s'est offert un 6.77 et une belle note de 7.33, pour un total de 14.10.



Le Polynésien a néanmoins relancé le suspens en obtenant le beau score de 7.40. Vaast avait alors besoin d'une note de 6.70 pour repasser devant son adversaire. Sur sa dernière vague et un dernier "air", l'Olympien a bien cru obtenir le score recherché sauf que les juges ne lui attribueront que... 6.67. Le Tahitien s'inclinait donc pour 0.03 point. "Je me doutais un peu que mon dernier air n'allait pas me rapporter la note qu'il me fallait. Ca fait mal mais c'est comme ça", a indiqué Vaast à la WSL. "Mais ça reste un bon résultat pour moi. Je viens à Anglet depuis pas mal de temps maintenant et j'ai vraiment de bonnes relations avec les gens ici donc c'est super de décrocher ce résultat."

Michel Bourez se relance bien en Europe



L'autre Tahitien en vue à Anglet, c'était Michel Bourez. Le Spartan, 34 ans, pour son retour en Europe près de deux ans après sa finale au Pro France, s'est hissé jusqu'en quarts de finale sur la côte basque. Le surfeur de Paea a été stoppé dans son élan par le même Tiago Carrique. Mais l'essentiel était ailleurs pour l'ancien vainqueur du Pipe Master. Grâce à ce bon résultat à Anglet, Bourez, qui a de nouveau affirmé vouloir se qualifier pour les JO 2024 et les épreuves de surf à Teahupo'o, envoie un message au staff de l'équipe de France en vue des Mondiaux ISA.



Pour espérer faire parti des trois surfeurs retenus chez les Bleus du surf, Michel Bourez devra confirmer sa bonne forme sur les prochains QS européens. Et cela dès ce mardi en Espagne, où débutera le Classic Galicia Pro (QS 3000).



