Kauli Vaast remplace Italo Ferreira au Tahiti Pro

Tahiti, le 3 août 2023 - Kauli Vaast disputera son troisième main-event au Tahiti Pro qui se tiendra entre le 11 et 20 août à Teahupo'o. Le surfeur de Vairao remplace le champion du monde brésilien, Italo Ferreira, blessé au genou.



Kauli Vaast ne passera pas par la case Trials. Le surfeur de Vairao, qui dispute actuellement l'US Open en Californie, a hérité d'une invitation pour le prochain Tahiti Pro (du 11 au 20 août). Le Tahitien profite du forfait du Brésilien Italo Ferreira, blessé au genou lors de la dernière étape du CT disputé à Jeffrey's Bay, en Afrique du Sud. Après 2019 et 2022, Kauli Vaast disputera donc son troisième main-event dans la passe de Hava'e. Pour sa première série, l'Olympien sera opposé à l'Australien Ethan Ewing et au Sud-africain Jordy Smith.



Rappelons également que Vahine Fierro a hérité d'une wild-card pour cette édition du Tahiti Pro. La surfeuse de Huahine retrouvera notamment dans sa première série la quintuple championne du monde et médaillée d'or olympique Carissa Moore. La Brésilienne Tatiana Weston-Webb complète le heat de la Tahitienne. Et en plus de Vaast et de Fierro, un troisième surfeur polynésien rentrera également dans la compétition cette année. Son identité sera connu à l'issue des Trials qui se tiendront les 6 et 7 août à Teahupo'o.