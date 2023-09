Kauli Vaast rejoint l'équipe Police nationale

Tahiti, le 26 septembre 2023 – Le jeune prodige du surf local, Kauli Vaast, s'est engagé pour deux ans auprès de la police nationale en tant que policier réserviste. Il rejoint une autre personnalité du surf local en la personne de Vahine Fierro, engagée quelques mois auparavant.



Après Vahine Fierro, c'est au tour de Kauli Vaast de rejoindre les rangs de l'équipe Police nationale. Officialisé ce lundi 25 septembre à l'occasion d'une convention associant la police nationale et la fédération française de surf, le jeune 'aito s'est engagé pour un contrat de deux ans avec l'institution. Kauli Vaast devra participer à une formation de quatre semaines pour obtenir sa certification de policier réserviste, afin de pouvoir assurer les missions de voie publique et d'assistance en renfort des fonctionnaires de police lors de vacations.



“Nous sommes très fiers d'accompagner Kauli Vaast dans sa carrière sportive et dans son projet olympique. (…) Avec 67 athlètes désormais dans l'équipe, nous avons à cœur de constituer une équipe qui ressemble à l'ensemble des policiers et des policières, en matière de diversité, de parcours et de représentations géographiques pour couvrir toutes les régions de France, dont l'Outre-mer”, déclare Rachel Costard, commissaire générale et cheffe de la mission Sport. De son côté, le Tahitien explique : “Je suis fier de représenter la police nationale par le sport et d'incarner les valeurs qui nous lient : le respect, la discipline, le travail. (…) J'ai des amis policiers à Tahiti, cela faisait donc sens.”