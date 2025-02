Kauli Vaast reçoit le “Q d’or de champion 2025”

Depuis cinq années, l’équipe de l’émission Quotidien, animée par Yann Barthès sur la chaîne métropolitaine TMC, consacre une soirée spéciale au cours de laquelle les équipes du magazine remettent une dizaine de trophées à des personnalités choisies.

Les lauréats distingués par l’émission ne sont pas connus à l’avance par le public et sont choisis parmi les meilleurs comédiens et comédiennes de l’année, l’animateur, le chanteur ou la chanteuse ou bien encore les sportifs découverts par la rédaction. Et le sportif choisi cette année n’est autre que le surfeur tahitien Kauli Vaast !

Entré en scène accompagné par le groupe Aloha Tahiti de Terii Taputu, notre champion olympique a été chaudement acclamé, tandis que les danseuses couronnaient Yann Barthès et les lauréats de ces Q d’Or.

Un nouveau trophée pour notre champion offert par une équipe de journalistes de télévision très populaire et bien plus prise au sérieux qu’il n’y paraît.