

Kauli Vaast qualifié pour le CT

Tahiti, le 9 mars 2026 - Le dénouement était proche. Après une longue et intense saison, les Challenger Series, deuxième division du surf mondial, touchent à leur fin. Et dans leur sillage, les dix meilleurs surfeurs de la catégorie auront la chance de participer, dès le mois d’avril, au Championship Tour, l’élite du surf mondial. Deuxième du classement général avant la compétition, Kauli Vaast avait son destin entre les mains. Et son rêve au bout de la vague australienne de Newcastle. Entré directement au second tour, notre champion a décroché le Graal.



Huit mois que l’on attend ça. Huit mois que la compétition des Challenger Series a commencé. Une longue période rythmée par sept étapes aux quatre coins du monde qui vont décider des dix surfeurs et sept surfeuses qui participeront au Championship Tour, dont la première étape se déroulera du 1er au 11 avril prochain sur la plage de Bells Beach, en Australie. Et le dénouement est proche. Il aura lieu sur l’une des plus anciennes compétitions de surf au monde, la Bioglan Newcastle Surfest, qui va fêter ses 40 ans.



Dix-sept hommes et onze femmes sont encore en lice pour la qualification et, parmi eux, notre ’aito, le champion olympique 2024, Kauli Vaast. Engagé dans cette compétition avec ce seul objectif : le CT. Pour cette première dans sa jeune carrière, Kauli s’est donné tous les moyens pour y arriver. Beaucoup de travail, d’entraînement et de suivi, qui ont permis au surfeur de Vaiaro de réaliser une saison quasi exemplaire. Deuxième au classement général avant d’attaquer cette dernière ligne droite en Australie, notre ’aito savait ce qu’il devait faire.



Fin connaisseur du spot, puisqu’il avait terminé deuxième l’année dernière sur cette étape, Kauli s’est retrouvé lundi pour sa première série face à trois Australiens, dont la surprise du premier tour, le junior Ocean Lancaster, seulement âgé de 17 ans. D’entrée, le champion olympique attaque fort et prend deux belles vagues qui le propulsent à la première place avec une note de 11,17 points, reléguant ses concurrents à plus de six points. Mais le surprenant Lancaster reprend les commandes à mi-parcours. Durant dix minutes, les deux surfeurs gardent leurs places respectives, ce qui leur permet de passer ce tour. Mais ce résultat, cumulé à l’échec de certains de ses concurrents dans la course à l’accession au CT, permet à Kauli de valider son ticket et d’atteindre son rêve. Un résultat tant mérité pour cet athlète hors normes qui a cru en ses objectifs et qui a fait preuve de patience et de travail pour les atteindre. Une fierté pour toute la Polynésie.



Mihimana Braye et Aelan Vaast en repérage



Mais sur la plage de Merewether Beach à Newcastle, Kauli n’est pas seul. Sa sœur Aelan, Tya Zebrowski, qui lui a montré la voie en se qualifiant pour le CT, et son ami Mihimana Braye sont également présents. Ce dernier est venu découvrir les Challenger Series (CS), car il participera à cette compétition dès la prochaine saison, qui débute début juillet. Nouveau qualifié après une saison exemplaire en QS (Qualifying Series, troisième division), le Tahitien est venu en Australie pour se tester et se mesurer à ses futurs adversaires.



Engagé dès le premier round, le Tahitien a fait preuve d’un gros caractère en claquant une dernière vague décisive pour prendre la deuxième place au nez et à la barbe du local de l’étape, Dom Thomas. Au deuxième round, l’opposition face au Japonais Hiroto Ohhara, à l’Américain Ryan Huckabee et au Français Jorgann Couzinet s’annonçait relevée. Mais dès sa deuxième vague, malgré de petites conditions, il prend la tête du heat. Cependant ses adversaires reviennent vite derrière, surtout le Français Couzinet et le Japonais Ohhara. Troisième dans les cinq dernières minutes, Mihimana fait preuve, encore une fois, de caractère pour aller chercher les points suffisants dans les dernières minutes et prendre la deuxième place, qualificative pour le round suivant.



Idem pour Aelan Vaast, qui évoluera aussi sur les CS en 2026. Après une saison maîtrisée, elle rejoindra donc Mihimana Braye et Kiara Goold pour sa première saison dans l’antichambre de l’élite. En attendant de connaître le destin de son frère, son aventure sur la Bioglan Newcastle Surfest s’est malheureusement arrêtée au round 48. Face à la pensionnaire des CS, la Péruvienne Sol Aguirre, et à la Brésilienne Anne Dos Santos, Aelan, malgré un grand nombre de vagues prises, n’a pas pu mettre en place son surf pour passer ce tour. La jeune surfeuse aura l’occasion de se rattraper durant la nouvelle saison qui l’attend.



Grâce à son statut de nouvelle pensionnaire du CT, Tya Zebrowski ne débutera la compétition qu’au deuxième tour. Détachée de toute pression liée à l’accession, la plus jeune surfeuse à atteindre l’élite voudra tout de même performer. Compétitrice dans l’âme, Tya aura à cœur d’aller au bout de cette compétition historique.



La dernière étape des CS n’a pas fini de livrer ses surprises et la liste des heureux élus reste encore indécise.





