

Kauli Vaast mène la charge à Teahupo’o

Tahiti, le 7 août 2025 - Ce jeudi, marquait le début de la Lexus Tahiti Pro 2025 et comme annoncé ces derniers jours, les vagues étaient au rendez-vous. Premier à s’élancer, Kauli Vaast, signe la première victoire du contingent tahitien et se trouve directement qualifié pour le troisième tour.



Les vagues sont au rendez-vous. Trois mètres sur les séries avec un vent conciliant, parfait pour la World Surf League (WSL) qui n’a pas hésité une seule seconde à lancer la compétition : “Comme prévu, les conditions sont exceptionnelles depuis ce matin”, explique l’organisation. “Il y a deux vagues par série et les surfeurs n’arrêtent pas depuis l’aube ! C’était une grosse journée de compétition avec notamment le lancement du premier tour, ainsi que du tour de repêchage.”



Du côté de la Fédération tahitienne de surf, on croise les doigts pour que le spectacle continue : “Les conditions baissent un peu mais restent magnifiques. La ‘waiting period’ va jusqu’au 16 août, ce qui laisse beaucoup de marge de manœuvre à la WSL pour choisir les meilleures fenêtres en termes de houle. D’autant que selon les prévisions, une deuxième houle est en chemin. Nous avons de la chance cette année et il faut en profiter. Cela n’a pas toujours été le cas lors de précédentes éditions.”



Et de belles vagues, le jeune Kauli Vaast en a eu ce jeudi, lors de sa série du premier tour. Dès les premières secondes, le champion olympique s’est lancé sur une des “bombes” de la journée et a donné le ton pour le reste de la série. Quelques minutes plus tard, le ‘aito a très vite trouvé un deuxième score pour prendre les commandes de la série, ce qui lui a permis de jouer la carte de la patience pour la deuxième partie de son “heat”. En attendant, ses opposants – le Japonais Kanoa Igarashi et l’Américain Jake Marshall – ont bien tenté de revenir au score en prenant chacun au moins une très bonne vague, mais insuffisant pour battre le Tahitien chez lui, à la Presqu’île. Kauli a su trouver une deuxième “bombe” et a mis combo ses deux poursuivants. “Les vagues sont parfaites. Dès les premières secondes j’en ai eu une bonne. Ils étaient bien placés pourtant mais aucun d’entre eux n’y est allé, du coup je suis parti dessus. Je suis content, tout a très bien commencé pour moi.”



En revanche, pour ses camarades Mihimana Braye et Teiva Tairoa, le parcours fut plus laborieux. Relégué au tour de repêchage, Teiva Tairoa s’incline après avoir fait trembler le Sud-Africain Jordy Smith. De son côté, Mihimana Braye a fait preuve de caractère face au Japonais Kanoa Igarashi. Les vagues se sont faites plus rares et le vent plus présent. Et si quelques séries ont bel et bien traversé le spot, les deux surfeurs ont à tour de rôle manqué leur occasion de scorer, s’obligeant ainsi à se rabattre sur des vagues plus petites. Plus chanceux, Mihimana Braye a remporté ce duel et s’est qualifié par la même occasion pour la suite de la compétition.



Rédigé par Wendy Cowan le Jeudi 7 Août 2025 à 16:06




