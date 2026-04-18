

Kauli Vaast lance sa saison

Tahiti, le 3 mai 2026 - L’Australie est en train de vivre sa dernière étape du Champion Tour. Depuis vendredi, les meilleurs surfeurs mondiaux s’affrontent sur la vague de Snapper Rocks, dans le Queensland, sur la côte est du continent. Avec de belles conditions de vagues, les séries se sont enchaînées, offrant des duels de haut niveau. Nos trois représentants, Kauli Vaast, Vahine Fierro et Tya Zebrowski, ont connu des fortunes diverses. Mais ils ont confirmé qu’ils comptaient désormais parmi les visages forts du circuit mondial.



Le périple australien se termine pour l’élite du surf mondial. Présents sur le continent depuis un mois pour les trois premières étapes du Champion Tour (CT) 2026, les surfeurs et les surfeuses ont pu profiter de conditions variées sur les différents spots ridés. À ce jeu-là, nos ‘aito ont eu du mal à tirer leur épingle du jeu. Pas de victoire pour les deux rookies Kauli Vaast et Tya Zebrowski avant cette ultime étape, et une seule série remportée pour Vahine Fierro. La Bonsoy Gold Coast Pro, ce week-end, venait donc à point nommé pour aller chercher les premiers heats et, pourquoi pas, les premières phases finales. Dans des conditions dignes des vagues polynésiennes, nos représentants étaient déterminés à aller le plus loin possible dans cette compétition pour lancer leur saison.



Tya Zebrowski de justesse, Vahine Fierro en huitièmes



Les débuts dans les meilleurs championnats mondiaux sont souvent difficiles pour les sportifs. L’adaptation, la concurrence et la tension font qu’il faut souvent se laisser un peu de temps pour se mettre en condition et réussir à performer. C’est le cas pour Tya Zebrowski. La plus jeune membre du CT de tous les temps a aussi cette barrière à franchir. Et même si, quand on la voit surfer, sa grâce et sa détermination n’ont rien à envier à ses plus illustres adversaires, la jeune fille est encore à la recherche de sa première victoire.



Après être passée de peu à côté lors des deux premières étapes, Tya se retrouvait d’entrée dans un duel intergénérationnel. Car face à elle se trouvait la quintuple championne du monde, la Hawaiienne Carissa Moore. Seize ans séparent les deux surfeuses et la première des deux victoires de Moore à la Gold Coast Pro est survenue le 8 mars 2011, la veille de la naissance de Zebrowski. Respectueuse mais pas impressionnée, la jeune rookie a très bien entamé sa série pour mener une grande partie du heat. Mais l’expérience a permis à la championne Moore de trouver les ressources nécessaires pour décrocher la victoire dans les tout derniers instants : 12,33 points pour la Hawaiienne, 12,10 points pour la Polynésienne. Cette première victoire tant attendue se rapproche et, au vu de ses prestations, elle ne saurait tarder.



Forte d’une première année sur le CT, Vahine Fierro avait déjà mis en avant ses qualités et sa progression lors de l’étape de Margaret River en éliminant la solide Basque Nadia Erostarbe au premier tour. Malheureusement, son aventure s’arrêtait au heat suivant, mais on sentait la championne de plus en plus en maîtrise. Forte de son expérience après avoir terminé troisième la saison dernière sur cette étape de la Gold Coast Pro, la surfeuse de Huahine a réalisé un parcours exemplaire en s’imposant dès le premier tour face à la redoutable Costaricienne Brisa Hennessy, mais surtout en obtenant la plus grosse note du jour avec une vague à 8,67 points.



La machine était lancée, mais le duel qui l’opposait en huitièmes de finale à l’actuelle 5e du classement et championne du monde 2024, Caitlin Simmers, s’annonçait tendu. Il l’a été, mais pas uniquement sur les performances des deux surfeuses. Un requin s’est invité à la fête et l’organisation a dû annuler la série ainsi que le reste de la compétition pour la journée. Plus de peur que de mal, et les deux jeunes femmes se retrouvaient le lendemain pour finir leur série. Malheureusement, l’Américaine, avec deux grosses vagues notées 6,83 et 7,43 points, ne laissait aucune chance à notre championne. Mais Vahine Fierro est bien lancée dans la saison et sera une concurrente sérieuse dans la course au titre.



Kauli Vaast dans le grand bain



Qualifié directement au deuxième tour comme lors des deux précédentes étapes, le champion olympique 2024 se retrouvait cette fois-ci face au 3e mondial du dernier exercice, Jordy Smith. Figure du CT, le Sud-Africain est un adversaire redoutable, surtout dans les grosses vagues, habitué à ces conditions sur les côtes africaines. Mais notre ‘aito maîtrise aussi les rouleaux, bien formé à Teahupo’o.



Et ce fut une bataille rude, forcément, les deux surfeurs se rendant coup pour coup. Une vague à 7,33 points pour le Tahitien, mais le Sud-Africain n’était pas loin avec un 7,00 points dans la foulée. Mais Kauli Vaast ne se laissait pas impressionner et claquait un 7,83 points qui allait clore cette session. Opposé ensuite à son ami, le Français Marco Mignot, le champion sortait encore une vague d’anthologie avec un 8,00 points dès sa troisième tentative. Avec un 6,33 à sa première, il laissait son adversaire seul face aux vagues, tentant de remonter ce score. Après quinze vagues notées, le Français ne peut rejoindre son coéquipier en équipe de France.



L’aventure continuait donc pour Kauli, qui retrouvait en quart de finale le local de l’étape, l’Australien Ethan Ewing. Dans un duel à distance où les deux hommes ne se sont pas vraiment livrés et n’ont pris que deux vagues chacun lors du premier quart d’heure, avec un score de parité de 6,50 points, c’est l’Australien qui, à ce jeu du chat et de la souris, prenait la tête dans les dix dernières minutes avec une troisième vague notée 8,00 et n’allait plus la quitter. Le surfeur de Vairao n’a ensuite plus réussi à prendre de vague et s’arrête en quart de finale après un parcours très prometteur.



Rendez-vous pour nos surfeurs dans quinze jours en Nouvelle-Zélande pour la Corona Cero New Zealand Pro.









Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 3 Mai 2026 à 19:29 | Lu 400 fois



