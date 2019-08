Kauli Vaast grand vainqueur des Trials 2019

TEAHUPO'O, le 18 août 2019 - Les Trials de la Tahiti Teahupo'o Pro se sont déroulés ce dimanche à Teahupo'o dans de belles conditions de vague. Le jeune Kauli Vaast a remporté la compétition face au Hawaiien Tyler Newton, gagnant par la même occasion une invitation pour le Main Event prévu du 21 août au 1er septembre prochain.







Il y a eu une belle ambiance et de très belles vagues ce week-end à Teahupo'o. Prévus initialement samedi, les Trials se sont finalement déroulés dimanche, les vagues étant trop grosses pour être prises à la rame samedi. Les conditions de vague étaient très bonnes même si dans certaines séries, les vagues étaient plus rares. Le jeune surfeur Kauli Vaast, qui a vécu à la presqu'île dans son enfance et qui est connait bien les vagues de Tahiti Iti, s'est imposé en battant Tyler Newton après une finale de toute beauté.







La compétition n'a pas été facile pour nos Tahitiens. Pour rappel, il y avait au total 22 tahitiens pour 10 étrangers. Suite au round 1 et 2, il ne restait plus que Kauli Vaast, Taumata Puhetini, Mihimana Braye et Jocelyn Poulou pour quatre étrangers : Benji Brandt, Jack Robinson, Lucas Chianca et Tyler Newton.







Dans le premier quart de finale, Kauli Vaast, qui rappelons-le est champion d'Europe junior WSL, a pu se défaire du double gagnant des Trials Taumata Puhetini, malchanceux sur une longue vague tubulaire dont il n'a pu s'extraire. Dans le deuxième quart de finale, démonstration de l'Australien Jack Robinson, qui connait très bien la vague de Teahupo'o et qui s'impose face au Hawaiien Benji Brandt, lui aussi un gros candidat, un habitué du circuit des world qualifying series.