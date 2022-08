Kauli Vaast enchaine au Pro Anglet

Tahiti, le 24 août 2022 - Exemptés des trois premiers tours au Pro Anglet (QS 3000), Kauli Vaast et Mihimana Braye ont réussi leur entrée en lice, ce mercredi, en se qualifiant pour les 16èmes de finale de la compétition. Moins de réussite en revanche dans le tableau féminin avec les éliminations, ce mercredi, d'Aelan Vaast, Marion Philippe et de Tya Zebrowski.



Après sa belle et longue parenthèse à Teahupo'o, Kauli Vaast a déjà retrouvé, ce mercredi, la réalité du circuit QS, avec son entrée en lice au Pro Anglet (QS 3 000), aux côtés de Mihimana Braye. Sur le spot de la Chambre d'Amour, qui a proposé de petites conditions mercredi, les surfeurs tahitiens, exemptés des trois premiers tours, ont réussi leur entrée en lice. Engagés dans la même série des 32èmes de finale, Vaast et Braye n'ont pas pris le meilleur départ. Le Portugais, Eduardo Fernandes, avec une note de 9.23 (5.33 + 3.90) s'est installé en tête au cours des premières minutes.



Mais pas de quoi affoler plus que ça les Tahitiens qui ont ensuite trouvé leur marque sur le spot basque. Mihimana Braye s'est mis en action avec une première note de 6.87 puis d'enchainer dans la foulée avec un 5.93 pour un total de 12.80. Le natif de Papeete reprenait donc le lead et s'assurait un billet pour la suite de la compétition. Le deuxième ticket pour les 16èmes de finale, Kauli Vaast l'a sécurisé grâce à une note globale de 12.10 (6.50 + 5.60), et voilà une entrée en lice réussie pour les surfeurs tahitiens.



Moins de réussite en revanche pour les Tahitiennes à Anglet. Aelan Vaast a raté sa qualification pour les huitièmes de finale avec une petite note de seulement 3.67. La toute jeune Tya Zebrowski, 11 ans, a pour sa part hérité d'une grosse série avec la Portugaise, Teresa Bonvalot, victorieuse d'un CS cette saison, et l'Israélienne Anat Lelior, tenante du titre à Anglet. Mais Zebrowski n'a pas démérité avec une note totale de 9.67. Et la dernière Tahitienne engagée, Marion Philippe (7.50), a terminé quatrième d'une série où l'on retrouvait Pauline Ado (12.60) et Tessa Thysen (10.27), partenaires en équipe de France de Vahine Fierro.